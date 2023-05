Capriolo in autostrada sulla corsia di emergenza: salvato dalla polizia stradale

di Redazione web

Capriolo salvato in autostrada. Una pattuglia della polizia stradale ha soccorso un capriolo che era capitato sulla corsia di emergenza dell'autostrada A5 Torino-Aosta. Ad eseguire l'intervento è stata una pattuglia della polizia di Chivasso, che ha messo anche in sicurezza la circolazione stradale. In altre occasioni gli agenti avevano già prestato soccorsi analoghi.

L'allarme è scattato dopo le segnalazioni di alcun automobilisti

L'allarme è scattato dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti che hanno visto l'animale spaventato tra le uscite di San Giorgio e Scarmagno. Il povero capriolo, molto spaventato si aggirava sulla corsia di emergenza con il rischio di essere investito e di provocare incidenti tra le automobili che stavano percorrendo l'autostrada.

«Il posto dove è stato trovato presentava delle reti di recinzione che l’animale, evidentemente esausto e sotto shock per la disavventura, non era più in grado di superare», hanno spiegato dalla questura.

Il capriolo è stato curato e poi liberato in un boschetto

Il piccolo capriolo, che presentava solo una leggerissima abrasione, è stato accudito dai poliziotti che, su indicazione dei sanitari della clinica veterinaria di Grugliasco e del servizio veterinario dell’ASL 4, gli hanno coperto gli occhi con uno scaldacollo e l’hanno tranquillizzato prendendolo in braccio. Poi gli agenti, sempre seguendo le indicazioni dei veterinari, hanno trasportato il capriolo in un vicino boschetto nei pressi dell’uscita di Scarmagno dove è stato liberato.

