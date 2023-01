Capodanno 2023, Torino vuole ospitare il prossimo concerto in diretta tv

«Torino vuole continuare ad essere protagonista dei grandi eventi. Quest'anno - dopo anni - siamo tornati a Capodanno con la musica in piazza Castello ed è stato un grande successo di cui siamo orgogliosi. Siamo convinti che Torino meriti di crescere ancora». È il commento del Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, all'annuncio del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, di una condivisa candidatura per il prossimo capodanno in diretta nazionale. «Coglieremo - prosegue - ogni occasione per rendere Torino protagonista cosi come stiamo facendo. In questo senso la coesione istituzionale - rimarca - con gli attori del territorio e con la Regione può davvero fare la differenza e ci lavoreremo con intensità».

Torino punta infatti a ospitare il prossimo concerto di Capodanno in diretta tv. L'annuncio è stato fatto dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, durante la conferenza stampa di inizio anno. «Insieme al sindaco di Torino abbiamo deciso di candidare la città e quindi il Piemonte a ospitare l’evento televisivo». Quest’anno il concerto, con tanti artisti di fama nazionale, è andato in diretta su Canale 5, direttamente da Genova. La concessione è però è annuale: Torino e il Piemonte si candidano a ospitare il concerto per salutare il 2023 e abbracciare il 2024.

