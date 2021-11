Black Friday, sconti tra il 20% e il 40% per i negozi di Torino e provincia

Inizia il black friday anche a Torino e provincia. I negozi dei comporti moda, casa, profumeria, tecnologia sono pronti agli sconti per il Black Friday, tra il 20 e il 40% . Per abbigliamento e calzature riguarderanno solo una parte dei prodotti per fidelizzare la clientela.

"Il Black Friday - dice Gianfabio Vanzini presidente del Gruppo Moda Torino - dà inizio alla stagione invernale degli sconti. Rispetto all'anno scorso, alla luce di un quadro pandemico sotto controllo e con minori restrizioni, le aspettative sono migliori con graduale ritorno alla presenza fisica nei negozi. E' sempre più difficile fare previsioni, ma c'è sicuramente un sentiment, complice l'ultimo week end delle Atp, di ritorno allo shopping".



Anche le profumerie e i reparti cosmesi e benessere della persona mettono in campo sconti del 10% sui prodotti di nicchia, fino al 40%. "I margini sono ridotti ma cerchiamo di stimolare le visite in negozio e le vendite. Contrariamente alle catene che partono molto tempo prima con sconti con periodi prolungati, riteniamo più serio e professionale offrire un Black Friday senza sconti gonfiati" spiega Gianfranco Tagliaferri della profumeria Sinatra di piazza San Carlo. Diverso il discorso per il comparto elettrodomestici e tecnologia. Accanto ai grandi sconti delle catene super pubblicizzati si fa strada l'idea di offrire alla clientela servizi personalizzati di assistenza gratuiti. "Preferisco offrire un servizio omaggio per consolidare il rapporto commerciante-cliente", dice Andrea Mollica titolare del negozio Gamer di via Po.



"Mai come quest'anno - commenta la presidente Maria Luisa Coppa - si sta accentuando un fenomeno di 'convivenza' fra l'online e il piacere di tornare a fare acquisti nel negozio fisico. Tale atteggiamento premia gli imprenditori che hanno saputo investire nella multicanalità e nel digitale. Attenzione Il caro bolletta e l'inflazione rischiano di stroncare questa nuova voglia di acquisti".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 14:42

