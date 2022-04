Saluzzo, morto bimbo di 2 anni: incidente con il trattore nell'azienda agricola

Tragedia in un'azienda agricola a Saluzzo, nel Cuneese. Un bambino di due anni è morto per le gravi lesioni riportate in quello che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un incidente con il trattore. Il piccolo è stato portato ieri sera dai famigliari al Pronto Soccorso dell'ospedale di Saluzzo, in condizioni gravissime. Vano il tentativo dei medici di salvargli la vita. I carabinieri di Saluzzo stanno indagando sull'accaduto.

Una prima ipotesi, in fase di accertamento, farebbe risalire la causa della morte ad un incidente tra le mura dell'azienda agricola di famiglia. Il bambino sarebbe salito sul trattore lasciato incustodito riuscendo a fare partire il mezzo che è precipitato da un terrazzamento alto circa tre metri.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Aprile 2022, 21:48

