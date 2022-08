Bimba di 5 anni cade in un dirupo: è gravissima. Il dramma sotto gli occhi dei genitori

Tragedia nella provincia del Verbano Cusio Ossola: una bambina di cinque anni è precipitata in un burrone. Secondo quanto riferito, la piccola era insieme ai genitori per una passeggiata a Campello Monti quando, per cause ancora da accertare, è precipitata nel dirupo.

I fatti sono accaudti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 agosto, in alta Valstrona. Sul posto sono subito arrivate le squadre di soccorso del 118 che hanno recuperato la bambina che è stata trasferita in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale regina Margherita di Torino.

Al momento, non è stato comunicato se la piccola sia in pericolo di vita o meno.

