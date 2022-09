Bambino di 6 anni schiacciato da un armadio in casa: è grave

Un bambino di 6 anni è stato schiacciato da un mobile, un armadio, in casa sua e adesso si trova all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto a Livorno Ferraris, un paesino in provincia di Vercelli, dove la famiglia del piccolo si era trasferita da poco.

L'incidente

La dinamica dell'accaduto non è ancora stata chiarita ed è al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire l'incidente.

Il bambino ha ha riportato ferite e traumi da codice rosso e versa in gravi condizioni. Udito il tonfo, i genitori si sono subito accorti della gravità della situazione e hanno contattato il 118. I soccorritori sono accorsi con l'eliambulanza, atterrata nel centro del paese, poco distante dall'abitazione del piccolo, trasportato a all'ospedale di Torino in codice rosso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Settembre 2022, 11:39

