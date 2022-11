Bagnaia campione del mondo MotoGp, anche nel torinese esplode la festa

«Campione del mondo, sei campione del mondo, come Valentino Rossi, come Casey Stoner con la Ducati». Sono le urla di festa a Chivasso (Torino), per festeggiare Francesco 'Peccò Bagnaia, su Ducati, campione del mondo della MotoGp.

In piazza d'Armi, nella sua Chivasso, una folla munita di bandierine rosse e di fumogeni ha seguito su maxi-schermo la gara, per esplodere poi nella festa alla vittoria. Il ritrovo in piazza per assistere alla gara in diretta era stato annunciato all'insegna di «Chivasso tifa Pecco», anche in un post sulla pagina Facebook del «Pecco Fan Club».

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Novembre 2022, 16:55

