Asti, palazzina esplosa dopo fuga di gas: i vigili del fuoco salvano anche il cane di uno dei tre feriti

(LaPresse) Trenta vigili del fuoco, con rinforzi giunti dai comandi di Torino, Alessandria e Cuneo, sono al lavoro da ieri sera a Quarto Inferiore (Asti) per il crollo di un edificio di due piani, a seguito di un'esplosione per probabile fuga di gas. Le squadre USAR, dopo aver salvato un uomo rimasta sotto le macerie, hanno estratto in buone condizioni di salute anche un cane. Soccorsi tre feriti. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 16:22

