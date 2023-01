Askatasuna: Digos perquisisce centro sociale di Torino. L'area intorno è stata chiusa al traffico

È in corso dalle prime ore di questa mattina una perquisizione al centro sociale occupato Askatasuna di Torino. A quanto si apprende gli uomini della Digos, nell'ambito dell'inchiesta sull'associazione a delinquere, stanno sequestrando il materiale idoneo ad organizzare iniziative di auto finanziamento, come ad esempio casse, mixer, luci e bevande.

Askatasuna lo scorso ottobre, nonostante i divieti, aveva organizzato un concerto chiudendo un tratto del controviale di corso Regina Margherita, all'altezza del numero civico 47 dove si trova l'edificio occupato. Alcuni attivisti del centro sociale erano stati sanzionati per un totale di oltre duecentomila euro. Al Tribunale di Torino in questi giorni è in corso un maxi processo che vede 28 persone imputate, sedici rispondono di associazione a delinquere per le violenze scoppiate negli anni, in città e in Val di Susa per la protesta No Tav. L'area antistante Askatasuna è stata chiusa al traffico e i mezzi pubblici sono stati deviati. Le operazioni, a cui hanno partecipato polizia e guardia di finanza, si sono concluse prima delle 9.

