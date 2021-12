Torino, anziano vaga seminudo di notte nella nebbia: autista di bus si ferma e lo porta in salvo

Camminava seminudo sul bordo della strada di notte in mezzo alla nebbia con le pantofole ai piedi e una coperta sulle spalle in corso Onorio Lisa, all’incrocio con via Roma ieri a Cambiano alle porte di Torino. Una sagoma che in lontananza si distingueva a malapena e che poteva essere confusa anche con un animale, un cinghiale magari dopo i numerosi avvistamenti nella zona degli ultimi giorni. Man mano che quell’ombra si avvicinava però diventava sempre più chiaro a Stefano Grifo, autista della linea 45 che si trattava di un uomo anziano, spaesato e infreddolito.

Il conducente ha deciso perciò di fermarsi. Il turno è finito e il bus è vuoto. Quell’uomo sul ciglio della strada rischiava inoltre di non non essere visto in tempo. Poco prima un’auto è sfrecciata senza curarsi di lui. Stefano lo ha avvicinato facendolo salire sull’autobus per riscaldarsi. L'anziano si è lasciato aiutare ma è in evidente stato confusionale. L’autista ha chiamato quindi i carabinieri che sono arrivati a breve, subito dopo anche i parenti, L'84enne è stato così riportato a casa, gelato ma finalmente in salvo.

