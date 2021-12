Detenuto morì dopo aver perso 25 kg: «Non riusciva a mangiare». Il caso finisce in tribunale

Antonio Raddi, detenuto alle Vallette di Torino, morì il 30 dicembre 2019 a 28 anni per una infezione polmonare dopo avere perso 25 chili di peso. Diceva di non riuscire a mangiare ma gli operatori del carcere credevano che simulasse. Il caso è approdato in tribunale, dove tra qualche giorno verrà discussa la richiesta dei familiari del giovane di non archiviare l'inchiesta. La seconda consulenza tecnica ordinata dalla procura, la prima non era stata giudicata soddisfacente, parla di cure non adeguate.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 11:01

