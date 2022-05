Ambra Pregnolato, uccisa a martellate: confermata la condanna all'ergastolo per l'amante

Ambra Pregnolato, maestra di 41 anni, fu uccisa a martellate, una decina, da un uomo con cui aveva una relazione che lei voleva troncare: oggi Michele Venturelli, l'orafo 48enne processato con l'accusa dell'omicidio, è stato condannato all'ergastolo dalla Corte di assise di appello di Torino, che ha confermato la condanna già inflitta in primo grado.

L'omicidio fu commesso il 21 gennaio 2020 a Valenza (Alessandria). Ambra fu colpita da decine di martellate. Al processo d'appello Venturelli è stato assistito dall'avvocato Vincenzo Coluccio, che annuncia ricorso in Cassazione. I due avevano una relazione: la donna aveva comunicato al 48enne di non volere lasciare il marito e di non volere andare a vivere con lui.

