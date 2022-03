Scende dal tir in panne e viene travolto da un'auto: morto un camionista, aveva 52 anni

Tragedia nell'Alessandrino. Un uomo di 52 anni è stato investito e ucciso dopo che era sceso dal camion sull'autostrada A26 in direzione nord tra Alessandria e Casale Monferrato. Secondo una prima ricostruzione, il camionista sceso dal mezzo sulla corsia d'emergenza è stato travolto da un'auto che avrebbe sbandato centrandolo in pieno. Sul posto, nei pressi della galleria di San Salvatore Monferrato, sono intervenuti il 188 e la polizia stradale. All'arrivo dei soccorsi per il 52enne non c'era più nulla da fare.

Leggi anche > Anna, uccisa a 30 anni dall'ex che la perseguitava. Su Fb pioggia di insulti: «Bastardo, assassino»

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Secondo quanto riporta Fanpage la vittima di nazionalità bulgara, fermo in corsia d'emergenza per un guasto al tir era sceso dal mezzo per verificare di cosa si trattasse. Mentre camminava vicino al camion è stato travolto dall'automobilista. Un impatto che lo ha ucciso quasi sul colpo. I soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA