Alberto Balocco, com'è morto l'industriale dei dolci colpito da un fulmine insieme a un amico

Com'è morto Alberto Balocco, l'industriale dei dolci colpito da un fulmine insieme a un amico in montagna? Secondo la Procura di Torino il suo decesso è un chiaro «fatto accidentale». Balocco era insieme all'amico Davide Vigo quando entrambi sono stati colpiti da un fulmine mentre percorrevano in mountain bike la strada dell'Assietta, fra le montagne dell'Alta Val Chisone.

Ora si valuta se svolgere una ulteriore serie di accertamenti per stilare un resoconto completo sull'accaduto. Il fascicolo non ha ipotesi di reato né indagati. La causa della morte è risultata subito evidente, tanto che, su indicazione del medico legale che ha svolto i primi controlli, non è stata ordinata l'autopsia. I corpi presentavano lesioni tipiche e analoghe (quelle su Vigo in misura maggiore).

È possibile che gli inquirenti cerchino di capire se il fulmine sia stato attirato dalle mountain bike (due biciclette a motore elettrico che erano state noleggiate in occasione della gita sull'Assietta) o da qualsiasi altro oggetto custodito dalle vittime. Vigo e Balocco si trovavano su un tratto del costone della montagna completamente privo di alberi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Agosto 2022, 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA