Aereo caduto a Torino, con la tregua del maltempo riprendono le operazioni di recupero

Torino, riprendono le operazioni di recupero dell'aereo caduto venerdì scorso sul colle Santo Stefano. Dopo le abbondanti nevicate ad alta quota, il maltempo ha concesso una tregua e gli uomini del soccorso alpino della Guardia di finanza sono uscite a bordo di un elicottero per una serie di ricognizioni.

Il velivolo, un Cirrus guidato dall'ex militare statunitense Dennis Craig, era diretto in Belgio ma era scomparso dai radar alle 11 di venerdì scorso, mentre sorvolava le Alpi Graie. Del pilota 79enne non c'è ancora nessuna traccia. Le operazioni di recupero sono riprese dopo il maltempo, che le aveva impedite in seguito all'individuazione dei resti dell'aereo sulle montagne della Val Grande di Lanzo. La zona, piuttosto impervia anche a causa del maltempo delle scorse ore, si trova ad una quota di circa 2.900 metri, sopra Groscavallo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Marzo 2022, 14:34

