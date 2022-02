«Vuoi un massaggio che ti rigeneri?», poi gli abusi: arrestato un maresciallo della Gdf

Abusava di una cliente nello studio in zona San Paolo a Torino, dove praticava massaggi olistici. Condannato a sei anni e sei mesi di reclusione, il maresciallo della Guardia di finanza, Michele Fior, 51 anni. Al termine della lettura del dispositivo, Fior è scoppiato in lacrime: «Non è possibile. Una roba del genere non è possibile».

Come riporta la Stampa, la vicenda risale allo scorso marzo. Il maresciallo aveva scritto alla ragazza, all’epoca 19enne, su Instagram: «Vuoi un massaggio che rigeneri il tuo corpo e lo spirito? Vorrei contattarti». Dopo un primo incontro senza problemi, organizzato a febbraio, la ragazza era stata invitata a partecipare gratuitamente a una nuova seduta. Ma, arrivata nel locale, aveva trovato due stufe accese. L’uomo si era presentato in pantaloncini e a torso nudo. «Mi ha fatto distendere sul lettino ed ha iniziato a massaggiarmi» aveva raccontato lei alla polizia. «Mi ha toccato più volte le parte intime. La seduta è durata diversi minuti. Mi sentivo a disagio, ero spaventata, non ho reagito perché temevo la sua reazione, non sapevo che cosa fare».

