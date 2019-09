Oltre 40 persone sono rimaste ferite, riferiscono fonti mediche a Tirana precisando che tra le persone ricoverate, gran parte delle quali bambini e ragazzi giovanissimi, ci sarebbe anche una persona in condizioni critiche.

Oddio in Puglia si è sentita molto questa scossa di #terremoto — komorebi (@Icanseetheg_lig) 21 settembre 2019

Sono circa un centinaio le telefonate giunte ai Vigili del fuoco di Lecce da cittadini allarmati che hanno avvertito le due scosse di terremoto registrate in Albania. Le scosse sono state avvertite ai piani alti anche a Bari, ma sono state solo tre le segnalazioni giunte al 115 del capoluogo pugliese. L a Protezione civile regionale, in costante contatto con il Dipartimento nazionale per il monitoraggio della situazione, ha effettuato le prime verifiche e, al momento, non risultano danni in Puglia.

5.9 earthquake hits #Tirana. There is damage to buildings. These photos are from Geology Dept of University of Tirana. Please credit if you use photos. #termet pic.twitter.com/jeNwtKQ4i9 — Global355 (@Global355) September 21, 2019

Sabato 21 Settembre 2019, 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura nel basso Adriatico per undi magnitudo Mwp 5.8 avvenuto nella zona della Costa albanese settentrionale, oggi 21 settembre. Due, una alle 14:04:27 e un'altra alle 16:04:27, sono state avvertite anche in. La forte scossa è stata rilevata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 20 km di profondità in, a. Lesono state avvertite in particolare nelma anche a Bari edove in molti hanno postato sui social l'allarme.In alcune zone della città di Durazzo è saltata l'elettricità mentre a Tirana sarebbe stato evacuato un interno palazzo per i danni riportati. Nelle strade della capitale la gente impaurita rimane nelle strade. Il sisma odierno, secondo le autorità, sarebbe il più forte degli ultimi 20-30 anni. ‚Äč