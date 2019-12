La scossa più importante alle 4.37 con magnitudo rilevata dall'Ingv di 4.5.

Scuole chiuse a Barberino del Mugello, Scarperia e San Piero, Vaglia, Vicchio, Marradi, Dicomano, Vernio e Borgo San Lorenzo.



Terremoto al Mugello, treni alta velocità: riapre il tratto fra Firenze e Bologna, forti ritardi, ancora fermi i Regionali, i convogli cancellati, i rimborsi

Evacuati alcuni edifici nella zona rossa. A seguito di sopralluoghi effettuati da tecnici e vigili del fuoco, il Comune di Barberino di Mugello (Firenze) ha disposto l'evacuazione di alcuni edifici, tra negozi e abitazioni, e interdetto l'accesso a una decina di vie che si trovano tutte nel centro storico del paese, all'interno della cosiddetta zona rossa. Resta inagibile, al momento, anche il Palazzo comunale, che rimane chiuso in via precauzionale. In una nota il Comune ricorda ai cittadini che non potranno rientrare nelle proprie abitazioni e che non trovino sistemazioni per la notte altrove, che è già in allestimento la palestra della scuola media in via Monsignor Giuliano Agresti. In una nota Confesercenti chiede «alle autorità competenti di valutare la possibilità di una deroga del pagamento delle scadenze fiscali del prossimo 16 dicembre 2019 e la sospensione delle rate dei mutui bancari per le imprese danneggiate».

Sono scattati controlli anche da parte dei Beni culturali a Firenze per i monumenti che fanno capo all'Opera del Duomo: la Cupola del Brunelleschi, la Cattedrale, il Campanile di Giotto e il Battistero. L'Opera del Duomo rende noto che non risultano danni a nessuno di questi monumenti. E nessun danno risulta anche ai complessi che fanno capo alle Gallerie degli Uffizi, tra cui lo stesso museo, Palazzo Pitti, il Giardino di Boboli e l'Accademia che custodisce il David di Michelangelo

Il geologo: collegato al terremoto in Albania

«Dopo il terremoto in Albania, qualche voce di attesa su un possibile terremoto nel Mugello era trapelata nella categoria, perché le spinte costali sono più o meno le medesime, e quel sisma è stato rilevatore di un'area di tensione piuttosto elevata e che, dopo tanto tempo di inattività, qualcosa si era mosso. E tra i sismologi c'è chi ha detto di aspettarsi qualcosa nel Mugello», ha spiegato all'AdnKronos il geologo toscano Vittorio Doriano, già vice presidente del Consiglio nazionale dei geologi.



Impossibile prevedere future scosse

«Sappiamo che l'area del Mugello è fortemente sismica, ma non possiamo fare previsioni sull'evoluzione futura», ha detto il direttore dell'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Salvatore Stramondo . «In quell'area negli ultimi 10-12 anni sono avvenute almeno tre sequenze sismiche con terremoti di magnitudo superiore a 4,0». È accaduto nel 2008 con due scosse di magnitudo superiore a 4,0 e una sequenza prolungata nel tempo, con circa 180 eventi. Nel settembre 2009 un terremoto di magnitudo 4,2 è stato accompagnato da 70 repliche e nel 2015 un sisma di magnitudo 4,3 è avvenuto un pò più a Nord. Il meccanismo che li ha generati è quello tipico di tutti i terremoti che avvengono negli Appennini, ossia di tipo estensionale, nel quale la crosta terrestre si distende nell'area compresa tra la costa tirrenica e quella adriatica.

Tende per 100 persone a Barberino. «La decisione che è stata presa è stata di completare l'allestimento della palestra a Barberino per circa 70 posti e poi iniziare la costruzione di un campo di tende nella zona designata dalla Protezione civile, individuata vicino al lago, per un centinaio di persone. La gente ha passato una brutta nottata, in caso di altre scosse bisogna offrire un'alternativa». Lo ha spiegato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, al termine del sopralluogo a Barberino di Mugello (Firenze), epicentro, insieme a Scarperia San Piero, delle più forti scosse di terremoto dello sciame sismico che dalla scorsa notte sta interessando l'area appenninica della provincia di Firenze.

Ad ora «abbiamo circa 70 persone» fuori casa «ma il numero, ci dicono, è destinato ad aumentare. La situazione è sotto controllo anche se bisogna risalire molto indietro» nel tempo «per trovare una scossa così forte: le ultime sono state nel 1960, vicino al 5, e nel 1969», quando la magnitudo fu di 4.5. Lo ha detto il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella, che si è recato alla protezione civile provinciale, dopo il terremoto di questa notte in Mugello. «Ora il problema - ha aggiunto - è che da poco abbiamo appreso che i Vigili del Fuoco hanno dichiarato inagibile l'intero edificio del Municipio di Barberino di Mugello, a quanto pare il Comune che ha subito, più di tutti, i danni».

Nessun ferito

«Non c'è nessuna situazione di allarme, non ci sono danni a persone». Lo ha reso noto il prefetto di Firenze, Laura Lega che è in contatto da stanotte con i vari sindaci del territorio. Inoltre stamani alle 7 la Sala Integrata di Protezione civile della Città Metropolitana e della Prefettura di Firenze ha aperto il Centro coordinamento soccorsi che tornerà a riunirsi a mezzogiorno. Secondo quanto spiegato dal prefetto al momento sarebbero oltre 25 gli interventi dei vigili del fuoco per crepe in alcune abitazioni ma i danni registrati in alcuni edifici «non sono particolarmente gravi».





Outlet chiuso, circuito ok

E' stato chiuso anche l'outlet di Barberino Mugello, per controlli statici sulla struttura. Nessun problema invece per il circuito del Mugello, che si ricade nel territorio di Scarperia San Piero: le strutture dell'impianto, si spiega, sono state messe a disposizione della collettività nel caso ce ne fosse bisogno. In corso poi verifiche nel centro abitato di Sant'Agata, sempre nel territorio di Scarperia San Piero, dove è stato attivato l'uso del centro Polivalente per accogliere le famiglie interessate dai controlli nelle abitazioni. Dalle Misericordia di Prato si afferma invece che da controlli effettuati da propri volontari in alcuni borghi isolati del territorio di Barberino e vicino al passo della Futa, non risultano danni a cose e persone: in particolare visionate le chiese e i campanili di Galliano, Marcoiano, Montecarelli, Bagnatoio e Santa Lucia. Anche la Polstrada è impegnata per verifiche in autostrada e sulla viabilità ordinaria e in costante monitoraggio anche con le società che si occupano della manutenzione, tra Aspi, Global service e Anas. Insieme alle Misericordie sono impegnati nella verifica di eventuali criticità e negli aiuti anche i volontari di Anpas il cui presidente Dimitri Bettini lancia un appello: Ogni scatto in avanti, ogni iniziativa personale anche di una singola associazione in queste ore - afferma - può essere d'intralcio alle operazioni di verifica in corso in Mugello. Altre associazioni dell'area fiorentina e toscane sono in preallerta, pronte a muovere su attivazione della protezione civile.

Controllate anche le linee regionali.

Ritardi fino a 4 ore. Molti i convogli cancellati anche di Italotreno.

Queste le prime parole del responsabile @ProtCivComuneFi Sezione #Mugello, Girolamo Bartoloni, in seguito alle scosse di #Terremoto registrate nella notte. Oggi a Borgo San Lorenzo le scuole resteranno chiuse. pic.twitter.com/Y2OlLwpfcj — Tele Iride (@TeleIride) December 9, 2019

Terremoto a Campi Bisenzio Firenze pic.twitter.com/Sx6gqSrQQL — Quintilio Cherubini (@QuintilioC) December 9, 2019

4,37, scossa di #terremoto avvertita a Firenze. Stavolta mi è scricchiolata casa. — Giulio Gori (@giuliogori) December 9, 2019

Niente sogno, terremoto vero.

Buongiorno. — occidente.🇮🇹🇺🇸🇮🇱🇪🇺 (@ZettiGiuliano) December 9, 2019

Per ora nessun danno, ma la paura ed il senso di impotenza che ti lascia sono indelebili #terremoto — Katy🌻 (@loveasachild) December 9, 2019

La solidarietà della politica

Un abbraccio a tutti gli amici del Mugello che hanno lasciato le proprie case dopo il # terremoto di stanotte. Anche a Firenze abbiamo avvertito il sisma, fortunatamente senza danni. Per le scosse di assestamento, invito tutti a seguire le indicazioni della Protezione Civile», ha scritto su Twitter Matteo Renzi, senatore fiorentino e leader di Italia Viva.



«Buongiorno Amici, terremoto al Mugello, un abbraccio di solidarietà a chi si è svegliato nel terrore e nell'angoscia. Per fortuna al momento non sembrano esserci danni a persone e cose». Lo scrive il leader della Lega, Matteo Salvini, in un tweet.

