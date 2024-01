Tavoli all’aperto più cari in centro La tassa è aumentata fino al 40%

di Simona Romanò

La stretta sui dehors e sulle notti in piazza, nelle zone centrali della movida, fra drink, musica e vociare, passa anche dall’aumento delle tasse. Da questo mese tariffe più salate per la Cosap, l’occupazione di suolo pubblico nei quartieri “caldi”.

I pubblici esercizi con i tavoli all’esterno pagheranno di più con l’entrata in vigore dei nuovi criteri del regolamento approvato dal Comune, proposto dagli assessori Alessia Cappello (Sviluppo economico) ed Emmanuel Conte (Bilancio): l’aumento oscilla tra il 20 e il 40% circa nel 2024. Salirà tra il 30 e il 50% a partire dal 2025. E così Palazzo Marino agisce su due fronti: da un lato arricchisce il bilancio, dall’altro cerca di porre un freno alla moltitudine di tavolini collocati ovunque, fonte di movida chiassosa. Nelle aree di periferia, invece, sono previsti più incentivi a bar e ristoranti, con l’applicazione di sconti rispetto alle tariffe pagate fino a oggi.

Per l’amministrazione è un intervento necessario perché il precedente regolamento era fermo al 2011 e non era più idoneo a una città che è cambiata. Di fatto, aggiorna la classificazione delle vie cittadine sulla quale è basato il canone, perché il nuovo sistema tariffario è differenziato, ridefinito in base ai valori dell’Osservatorio mercato immobiliare, che quindi porterà a incrementi per le concessioni nelle zone più centrali o diventate negli ultimi anni di pregio.

La nuova delibera non varrà per tutte le attività commerciali allo stesso modo, infatti, non riguarderà, ad esempio, le edicole e i mercati scoperti che comunque occupano uno spazio pubblico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Gennaio 2024, 06:00

