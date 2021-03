Cos'è femminista? Cos'è maschilista?

di Barbara Gubellini

Che cos’è la destra? Cos’è la sinistra? Ve la ricordate? La cantava Giorgio Gaber quando, nel ’94, ironizzava sui luoghi comuni sulla destra e la sinistra appunto. “La gente è poco seria” diceva “quando parla di sinistra o destra”. E giù con un esilarante elenco di cliché: fare il bagno nella vasca era di destra, fare la doccia di sinistra. La minestrina era di destra, il minestrone invece di sinistra. I film erano tutti di destra, quelli noiosi sempre di sinistra. I blue jeans erano di sinistra, ma portati con la giacca viravano a destra. Le scarpette da ginnastica erano di destra, se sporche e un po’ slacciate di sinistra. E così via.

Ho pensato che forse, oggi, anche su femminismo e maschilismo si è diffuso un certo dualismo un po’ stereotipato. Allora sapete cosa ho fatto? Ho provato a cantarmi in testa quella canzone, con modelli diversi. E mi è venuto in mente un esempio dopo l’altro.

Farsi offrire la cena? E’ maschilista. Pagarsi da bere da sole, invece, femminista. Guidare la moto è femminista, farsi venire a prendere in macchina? Maschilista! E il reggicalze? Per Gaber era di destra ma, a pensarci bene, è anche un po’ maschilista, no? Mentre il collant, che nella canzone è di sinistra, è anche molto molto femminista.

Poi ho pensato alla direttrice d’orchestra che preferisce farsi chiamare direttore. Ma lì mi sono fermata. Perché finchè si scherza si scherza. Ma le parole, ragazze, quelle no. Le parole sono pietre!

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA