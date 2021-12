Presepi rivoluzionari e congedi di paternità

di Barbara Gubellini

In questi giorni di Natale ho visto sui social la foto di un presepe rivoluzionario: Giuseppe che tiene in braccio il Bambino per far riposare Maria.

Magari è andata proprio così, nella Sacra Famiglia, noi che ne sappiamo? Quello che invece sappiamo è che in quella italiana di famiglia, quando arriva un figlio, chi lo tiene in braccio è sempre la mamma e il papà va a lavorare.

Anche se la situazione sta piano piano cambiando, negli ultimi anni, in Italia, l’80% dei congedi parentali sono andati alle donne (fonte: Osservatorio dell'Università Cattolica).

Questo doveva essere l’anno della svolta. Il famoso congedo di paternità doveva passare da 10 giorni a 3 mesi, come è quello delle madri. La ministra Bonetti diceva che ci stava lavorando, per favorire la parità di genere e riequilibrare i carichi di cura nelle famiglie. Ma la riforma sarebbe costata 1,5 miliardi e si è deciso di non farla. Niente estensione del congedo, quindi. Siamo il fanalino di coda dell’Europa e tali, per ora, restiamo.

Attenzione: anche quei miseri 10 giorni sono una conquista recente - del 2012 - e solo perché c’era un direttiva europea che incalzava, altrimenti il giorno per il papà restava uno. Mentre in Spagna entrambi i genitori hanno diritto a 16 settimane e in Francia il congedo di paternità è stato da poco raddoppiato.

E’ chiaro che qui c’è un problema. Ma perché a sollevarlo sono sempre le donne? Come se la cosa riguardasse solo noi? Se è ingiusto che la cosiddetta “cura” nei primi mesi sia solo nostra, perché è da lì che ha inizio il cumulo di svantaggio sul lavoro che poi ci portiamo dietro per tutta la vita, è ingiusto anche che i padri, se vogliono, non possano occuparsi dei figli piccoli. O no?

Giornalista, autrice e conduttrice tv. Da anni realizza reportage di approfondimento su ambiente, sostenibilità e temi sociali. L'argomento che più la appassiona è la parità di genere. E' mamma di due bambini.

