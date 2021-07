Se l'uomo è femminista l'orgasmo è favoloso. Parola di Teresa Cinque VIDEO

di Barbara Gubellini

Uomini pensate sia arrivato il momento di “dover” essere femministi? No, in realtà vi conviene proprio! E’ la provocazione di Teresa Cinque, autrice e monologhista, che qualche giorno fa è intervenuta a Roma all’Istituto Luigi Sturzo dove si è svolto Femministi, un ciclo di lezioni sulla parità di genere per dirigenti e politici uomini.

Erano 15 ore di formazione, con laboratori sulla valutazione di impatto di genere delle politiche pubbliche, quote rosa, trattamento delle campagne elettorali delle donne da parte dei media. Tutti argomenti “cicciotti” insomma. Poi è arrivata lei, la Cinque, che con il suo stile inconfondibile ha ribaltato tutto e ha detto “signori, ma quale etica? Qui essere femministi vi serve proprio! Per ben 10 ragioni!” Perché con le donne dovete convivere e mica vorrete un accollo di donna infelice accanto. Perché potrete finalmente fare i mammi, i coccolosi con i bambini, i piagnoni come vi pare. Perché una volta femministi non dovrete più pagarci per forza la cena, potrete non guidare la macchina se non vi va e far guidare noi.

E soprattutto, dice la Cinque, potrete procurare alle donne orgasmi favolosi. Sì, alcuni non femministi già ci riescano, però, si sa, il femminista ci ascolta di più, segue le nostre indicazioni e i risultati sono di gran lunga migliori!

Le ragioni non sono finite qui e io non ve le voglio spoilerare, che tra qualche giorno il decalogo sarà in rete e vi assicuro: Teresa Cinque vi convincerà tutti!

Inviata, autrice e conduttrice tv. Da anni realizza reportage di approfondimento su ambiente, cibo sostenibile e temi sociali. L'argomento che più la appassiona è la parità di genere. E' mamma di due bambini.

