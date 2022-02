LGBT? Tinder va ben oltre: permette di scegliere tra ben 29 generi diversi

di Barbara Gubellini

Nella classifica dei film più visti su Netflix in queste settimane, c’è un documentario tratto da una storia vera,“Il truffatore di Tinder”. E’ la storia di un uomo che adescava donne sull’app, cambiando ogni volta identità, per estorcere loro denaro. “Cavoli! Tinder!” Ho pensato. “Possibile che ancora non ne abbia parlato nella rubrica?”.

Allora mi sono messa a studiare perché oltre a sapere che è l’app d’incontri più popolare al mondo non andavo. Beh, la cosa più incredibile che ho scoperto? Che su Tinder si possono scegliere non solo 9 orientamenti sessuali, ma ben 29 generi diversi!

Chi conosce Tinder da tempo sa che, al momento di creare un profilo, si poteva scegliere tra due orientamenti – etero o omosessuale – e tre generi - donna, uomo o trans- . Da un paio di anni, invece, ne sono stato aggiunti altri 7 di orientamenti sessuali - bisessuale, asessuale, demisessuale, pansessuale, queer e incerto – e un’infinità di generi: androgina, non binario, pangender, gender fluid, gender queer, genere incerto e tanti altri.

Tutto ciò per attrarre gli utenti più giovani, i millennials, che secondo una ricerca, commissionata sempre da Tinder in sette paesi tra cui l’Italia, non amano le etichette troppo rigide quando si parla di identità di genere e sono invece attratti dalla fluidità.

29 generi, ragazzi! E noi ancora qui a discutere se usare o meno lo schwa!

