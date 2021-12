I vagoni rosa lasciamoli alle geishe

di Barbara Gubellini

​I “vagoni rosa” sono stati chiesti da una petizione lanciata da una donna di Malnate, in provincia di Varese, che ha già raccolto 5mila firme. Si chiede alla Trenord di riservare alle donne i vagoni in testa ai treni - quelli più vicini al conducente -.

La motivazione sarebbe il poter viaggiare più sicure e - per fortuna dico io - qualcuno ha più che storto il naso.





I vagoni per donne non sono un’invenzione. Ma se andiamo a vedere i paesi in cui sono stati creati non sono certo quelli in cui la donna ha un gran ruolo nella società. Il Giappone, ad esempio, ha i vagoni rosa. Là sono stati pensati contro i cosiddetti “chikan”, i molestatori seriali, problema molto radicato nel paese. Ma quella giapponese è una società fortemente maschilista, con un’immagine della donna distorta dai media e dall’industria del sesso.



Non solo: in Giappone, tanto per dirne una, nelle equivalenti delle nostre trattorie, dove si pranza in poco tempo e con pochi yen, le donne non ci vanno, specie se sole. Sempre in Giappone, paese che noi pensiamo di grandi lavoratori, in realtà sono ancora tantissime le ragazze che aspirano a trovare marito per poi lasciarlo, il lavoro. Il tutto prima della “data di scadenza”, i fatidici 30 anni. E se invece lavori è normale portare il caffè a capi e colleghi maschi - più che da noi - e accettare battutine sconce.

I piccoli esempi di maschilismo quotidiano giapponese sono tanti e potrei continuare per un bel po’.





Con i vagoni rosa in Giappone si accetta la violenza come un dato di fatto da arginare, ma non ci si pone il problema di cambiare la cultura educando gli uomini ad abbandonare l’idea della donna geisha. E noi? Non vorremo mica fare come loro!





Giornalista, autrice e conduttrice tv. Da anni realizza reportage di approfondimento su ambiente, sostenibilità e temi sociali. L'argomento che più la appassiona è la parità di genere. E' mamma di due bambini.



