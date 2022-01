Gatte morte e conigli mannari

di Barbara Gubellini

C’era una volta la gatta morta: donna subdola e approfittatrice che incanta gli uomini con promesse subliminali per poi riservargli un due di picche, non senza aver prima ottenuto un qualche vantaggio personale.

Non voglio giustificarle, per carità, ma le gatte morte una scusante ce l’hanno: sono nate e cresciute in un contesto talmente maschilista - dove alla donna si chiede solo di sedurre e servire l’uomo - che a loro modo si sono adeguate. La gatta morta, infatti, è sempre femmina: nessuno ha mai sentito di un “gatto morto”, a parte quelli investiti dalle auto.

Ora, invece, con la società che cambia, si sta configurando una nuova tipologia umana tutta maschile: il “coniglio mannaro”.

Vi viene in mente Forlani? O siete così giovani che pensate solo a Renzi che parla di Conte? No, io mi riferisco a un tipo di maschio che si manifesta – e colpisce - nelle relazioni uomo-donna.

Il coniglio mannaro si presenta come un cucciolo smarrito – e infatti di solito attrae donne forti o materne -. Racconta subito di una disgrazia subita da piccolo, o delle terribili ingiustizie che vive quotidianamente sul lavoro. Lui è il povero incompreso che non merita di vivere così. Piange sempre, quando lo incontri, il coniglio mannaro –metaforicamente, ma a volte anche di lacrime vere -. Finché non tira fuori le zanne.

Alcune donne ci mettono un nano secondo a sgamarli, altre vivono le pene dell’inferno per mesi o anni. Ultimamente si legge ovunque di narcisismo patologico. Ecco, il coniglio mannaro potrebbe rientrare tra i narcisisti introversi – gli specialisti li chiamano di “tipo covert” -, ma sempre narcisista è. E, come la gatta morta, pensa solo ai propri interessi.

Le donne stanno cambiando e vogliono un mondo più paritario. Ci sarà sempre meno spazio per le gatte morte e di più per quelle che vogliono farcela senza dover sbattere le ciglia.

Beh? Ora ci facciamo abbindolare noi dalle ciglia del coniglio mannaro?

------------------------------------------

Giornalista, autrice e conduttrice tv. Da anni realizza reportage di approfondimento su ambiente, sostenibilità e temi sociali. L'argomento che più la appassiona è la parità di genere. E' mamma di due bambini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Gennaio 2022, 07:37

