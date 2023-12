Diletta Leotta, madre lavoratrice accusata sui social. Barbara Gubellini: «Leoni da tastiera, qual è il problema?»

di Barbara Gubellini

E successo di nuovo, questa volta a Diletta Leotta accusata, sui social, di trascurare la figlia per lavorare.

La conduttrice, che ha partorito la piccola Aria lo scorso agosto, ha infatti ricominciato a lavorare al compimento di un mese della figlia.

Allora, io mi chiedo: quando è tornato a lavorare il padre della bambina? Questi "leoni da tastiera", che si sono scagliati contro Leotta e la sua decisione, ne hanno forse contezza?

Per quale motivo ce la prendiamo sempre con le madri?

Un bambino, a un mese di vita, ha bisogno anzitutto di essere allattato, ma non tutte le donne hanno latte (sui processi fatti alle donne che non allattano si potrebbe scrivere un’enciclopedia) e se un bambino prende il biberon può essere nutrito indifferentemente dal padre o dalla madre – anche da altre figure, ma restiamo nel perimetro dei due referenti affettivi principali -. Dunque, quale sarebbe il problema di andare a lavorare, per la madre?

Davvero pensate che condurre un podcast impedisca a Leotta di trascorrere tempo con la sua Aria, una volta a casa?

E’ fuori di dubbio che, come sempre, siamo di fronte a una questione culturale, che tende a punire le madri che “osano” continuare la propria vita anche dopo aver partorito.

In Italia, i dati sulle donne che abbandono il lavoro dopo i parti sono già allarmanti e noi, anziché prenderle ad esempio, mettiamo alla gogna quelle fortunate che, come #Leotta, riescono ad organizzarsi e a riprendere la propria attività anche da neo-madri?

Non credo che un uomo sia mai stato additato perché torna al suo lavoro una volta diventato padre. Sarebbe ora che per le donne fosse lo stesso.

Non credete?

