Ballerine, babbucce e intrombabilità

Qualche giorno fa mi è capitato di leggere su Facebook il post di un amico d’infanzia che è fissato con le ballerine. Sono anni che insulta le donne con le ballerine. Il leitmotif è: “ragazze non vi rendete conto che non sono sexy? Voi ci state comode e vi piacete ma a noi passa proprio la voglia”.

Beh, dopo anni di accanimento contro le ballerine, ora l’amico se la prende con le “babbucce” di velluto. Come le ballerine, le babbucce che si portano ora sono le classiche scarpe che metti la mattina, ci porti i figli a scuola di corsa, in ufficio ti fanno sentire ordinata e sono perfino adatte per uscire la sera. Non a caso stanno avendo un successone. Non saranno sexy, come dice il mio amico. E allora?

Purtroppo i commenti che lui fa non sono che la punta di un iceberg. Sotto c’è un pensiero, diffuso tra molti uomini, che pretende che le donne si vestano per sedurli. Io credo che tutti - donne e uomini - siamo liberi di vestirci per i motivi che vogliamo: per coprirci, essere alla moda, stare comodi, anche sedurre se ci va. Ma perché per noi sedurre dovrebbe essere un imperativo? Avete mai sentito commentare le scarpe che indossa un uomo come “poco sexy”? O, peggio, una donna dire di un uomo che con un paio di scarpe è “intrombabile”? Al massimo si dice non mi piacciono, sono brutte. Dall’uomo non si pretende che sia sexy per la donna.

E’ ora che questa pretesa finisca anche per noi, ragazze. E che capiamo una cosa: se alcuni uomini definiscono “intrombabile” una donna per le sue scarpe è a causa di un problema culturale profondo. E per curarlo non basta mica un tacco dodici.

Inviata, autrice e conduttrice tv. Da anni realizza reportage di approfondimento su ambiente, sostenibilità e temi sociali. L'argomento che più la appassiona è la parità di genere. E' mamma di due bambini.

