AstroSamantha, missili e bacchette magiche

di Barbara Gubellini

Oggi vi parlo di una cosa piccola, ma nelle cose piccole, spesso, si nascondono quelle gigantesche.

Mi sveglio, qualche mattina fa. Accendo il telefono e su Facebook mi appare una pubblicità (mai aprire Facebook la mattina all’alba, me lo dico sempre).

E’ la réclame di lenzuola per bambini. L’estetica mi piace e mi attira subito. La foto è tutta color pastello.

Si vedono due lettini – di fratello e sorella -. A sinistra c’è quello di lei e sul suo lenzuolo c’è il disegno di Trilly, la fatina alata di Peter Pan. Dalle lenzuola spunta la bambina. La testolina completa il disegno del corpo di Trilly delle lenzuola e lei si è così immedesimata che ha in mano una bacchetta che punta verso il fratello, nel letto accanto. Sul lenzuolo di lui, invece, è disegnato un missile. Anche la testa del bambino che spunta dal lenzuolo s’inserisce perfettamente nel disegno. Lui, nel suo lettino, va sulla luna col missile: mica è scemo.

Mi salta il nervo e esterno il mio sentimento su Facebook, sotto alla foto. Perché tutto parte da là, da quei sogni che ci inculcano sin da piccole. Poco importa se poi sullo spazio ci va lui: a noi deve bastare stargli accanto e rendergli la vita un po’ “fatata”, no?

I commenti che ho ricevuto al mio post sono il quadro perfetto dei diversi approcci alla parità di genere. Qualcuno dice: “ma dai, Barbara, non la leggere così! In fondo Trilly può fare quello che vuole con la sua bacchetta”, qualcun altro invece mi manda messaggi in privato perché gli tremano le mani e vorrebbe menare chiunque fa commenti positivi sulle bacchette.

Poi c’è chi si consola dicendo: “ma dai, noi abbiamo AstroSamantha”.

Eh già, “AstroSamantha”. Chissà perché quando per una volta sul missile c’è una donna dobbiamo chiamarla come una fatina, come Trilly.

Giornalista, autrice e conduttrice tv. Da anni realizza reportage di approfondimento su ambiente, sostenibilità e temi sociali. L'argomento che più la appassiona è la parità di genere. E' mamma di due bambini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 10:07

