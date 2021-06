Zona bianca nel Lazio, tutti al mare di Roma: assalto da Ostia a Fiumicino anche senza il sole

Nonostante il cielo, per il momento, sia completamente grigio tante le presenze sulle spiagge del litorale romano. Si sfiora il pienone di domenica scorsa: per sfuggire alla calura tanti romani hanno deciso di trascorrere la prima domenica in zona bianca sulla costa di Ostia, Fiumicino, Fregene e Passoscuro.

Sul lungomare di Fiumicino già alle 11 completamente esauriti i posti auto nel maxi parcheggio di piazzale Mediterraneo e su tutta la litoranea. Diverse le pattuglie delle associazioni di volontari di sicurezza in raccordo con la polizia locale che presidiano gli accessi ed il lungomare, oltre la zona del porto. Sotto occhio anche il forte rischio di sosta selvaggia, in punti nevralgici come il Villaggio dei pescatori di Fregene o a Focene. E sempre oggi segna il vero debutto l'affitto dei 450 monopattini dislocati, per incentivare la mobilità sostenibile verso il mare, dal comune di Fiumicino tra Isola Sacra, Fregene, Maccarese, Focene e Passoscuro. Diversi già quelli noleggiati e che si sono visti sui lungomare, alcuni però con l'utilizzo non corretto di due persone a bordo e su cui si dovrà vigilare. Prevedibile già a metà pomeriggio un rientro anticipato dal litorale romano verso la Capitale per andare a vedere alla TV la partita Italia - Galles in programma alle 18.

