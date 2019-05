«Zingaro di m...», Mihajlovic insultato all'Olimpico. La moglie: «È stato un rappresentante delle forze dell'ordine»

Giovedì 16 Maggio 2019, 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Iprima della finale di coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Le prime notizie parlavano di un insulti ricevuti da un tifoso biancoceleste., moglie dell'allenatore del Bologna, in una nota scritta nelle sue stories di Instagram., scenario che in effetti lasciava piuttosto perplessi vista la lunga e fruttuosa militanza del serbo nel club capitolino,(probabilmente un vigile, ma sono in corso accertamenti) addetto al controllo dei varchi d'accesso allo stadio Olimpico». Le immagini sono ora al vaglio della polizia. Gli investigatori sono al lavoro per individuare l'uomo che ha insultato Mihajlovic e stabilire eventuali ipotesi di reato.Nel testo scritto su Instagram la moglie di Mihajlovic ha voluto correggere le informazioni emerse nella serata di ieri. «In seguito ad alcune verifiche - ha scritto -nei pressi di Ponte Milvio prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. A insultare Sinisa Mihajlovic non è stato un tifoso biancoceleste, scenario che in effetti lasciava piuttosto perplessi vista la lunga e fruttuosa militanza del serbo nel club capitolino, bensì un rappresentante delle forze dell'ordine (probabilmente un vigile, ma sono in corso accertamenti) addetto al controllo dei varchi d'accesso allo stadio Olimpico. Dopo un breve battibecco, sorto per futili motivi, il soggetto in questione ha utilizzato il non eidficante epiteto "zingaro" - conclude Arianna Rapaccioni - e da lì la reazione del tecnico rossoblù, poi allontanato da quattro poliziotti».