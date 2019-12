Zerocalcare ora va in scena: la graphic novel di culto in teatro con i volontari FOTO

Giovedì 5 Dicembre 2019, 08:00

Risulta difficile persino da immaginare, eppure l’armadillo e tutti i personaggi ideati dain “”, graphic novel edita dae che ha venduto più di 120mila copie, prendono vita e diventano uno spettacolo teatrale dal titolo “”. I protagonisti sono giovani volontari diretti a Kobane per portare aiuti umanitari e raccogliere testimonianze della situazione siriana.(è il vero nome di Zerocalcare), li ha ovviamente coloriti del caratteristico intercalare romano, perché come ha dichiarato tempo fa all’“in periferia ci sono cresciuto (vive a Rebibbia, ndr.), è tutto quello che ho sempre visto: un luogo dove ci sono solidarietà e risorse umane”.Lo spettacolo, un’avventura prodotta da Lin collaborazione con Bao Publishing, ha preso vita nel 2018 al Lucca Comics & Games, grazie a un inaspettato sold out al teatro del Giglio.«Per un mese - racconta il regista, che ne ha curato anche l’adattamento - ho studiato con attenzione il materiale. Sono partito da una sceneggiatura con flashback e spostamenti, ricostruendo la linearità dei due viaggi e inserendo poi le citazioni pop e i siparietti surreali. Il risultato è una grande narrazione corale, con tredici giovani attori in scena». Al termine della prima di questa sera, Zerocalcare e Zavagli incontrano il pubblico.Kobane Calling On Stage, dal 5 al 15/12 al teatro Vittoria, p.za di Santa Maria Liberatrice 10 (Testaccio - Roma), biglietti 21 e 27 euro, info 065740170, www.teatrovittoria.it