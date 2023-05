Roma blindata per Zelensky: tiratori scelti, no fly zone e droni vietati. Il piano sicurezza della Capitale

di Redazione web

Roma blindata per l'arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ecco il vademecum con tutte le chiusure e le restrizioni previste nella giornata di sabato per l'arrivo nella Capitale del leader dell'Ucraina. La questura di Roma ha varato un piano sicurezza che prevede anche la no fly zone e il divieto di sorvolo per i droni. Previsto l'impiego di artificieri, elicotteri e tiratori scelti. Verranno effettuate bonifiche e controlli anche nel sottosuolo. Sorvegliati il Tevere e i parchi, dove la vigilanza sarà assicurata anche dal reparto a cavallo, mentre il controllo dal cielo sarà realizzato con gli elicotteri della Polizia. In campo anche le unità antiterrorismo di polizia e carabinieri. Zelensky a Roma incontrerà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Papa Francesco. Si tratterà della prima visita in Italia di Zelensky dall'inizio dell'invasione russa. Il vademecum con orari e divieti, come muoversi a Roma in un sabato che si preannuncia complicato per la mobilità

Il piano sicurezza

Il piano sicurezza disposto dalla questura di Roma in vista della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky prevede anche un aumento dei controlli nelle stazioni ferroviarie, gli aeroporti e sulle principali arterie stradali e autostradali. Inoltre, a partire da domani sarà istituita, presso la sala operativa della questura, nell'area riservata alla gestione dei grandi eventi, una task force dove verranno coordinati tutti i servizi di ordine e sicurezza pubblica.

La giornata di Zelensky a Roma

Il presidente ucraino Zelensky è atteso domani a Roma per una visita lampo. Zelensky incontrerà Mattarella e dovrebbe vedere il Papa.

Zelensky a Porta a Porta

Il presidente ucraino sarà fisicamente presente allo speciale di «Porta a Porta». La puntata si svolgerà in una location esterna che sarà resa nota domani mattina per motivi di sicurezza. Nell'appuntamento - in diretta sabato 13 maggio alle 18.30 su Rai 1 - accanto a Bruno Vespa ci saranno i direttori del Tg1 Monica Maggioni, del Tg7 Enrico Mentana, di SkyTg24 Giuseppe De Bellis, il conduttore Mediaset Nicola Porro e, per i quotidiani, i direttori di Repubblica Maurizio Molinari, del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e l'editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 18:53

