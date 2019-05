Zaniolo, la mamma Francesca Costa su Instagram dopo la rapina: «Mi sono sentita privata della mia libertà»

di Simone Pierini

Giovedì 23 Maggio 2019, 22:19

«Ogni violenza qualsiasi essa si subisca. Oggi mi sono sentita così. Ringrazio voi due che avete mostrato un coraggio da leoni con me. Spero solo possiate essere orgogliosi di voi. E le vostri madri anche». Così in un messaggio lanciato nelle sue stories di Instagram, mamma del calciatore della Romadopo la rapina subita oggi nel quartiere Eur a Roma.Due uomini a bordo di uno scooter hanno avvicinato la donna, appena scesa dall'auto in viale dell'Aeronautica all'Eur, e minacciandolache portava al polso e un borsello con effetti personali. I due, disarmati e col volto coperto, sono poi scappati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Eur che hanno avviato le indagini.Il messaggio di Francesca Costa segue quello del figlio pubblicato e poi cancellato su Instagram dove sembra voler intendere un futuro lontano dalla Capitale probabilmente in riferimento alle voci di mercato che lo vogliono obiettivo di Juventus, Tottenham e Manchester City. «Mia mamma per la seconda volta ringrazia chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene - ha scritto Zaniolo - Troppo facile vedere una donna sola e minacciarla e di conseguenza derubarla delle sue cose…