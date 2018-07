Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lo yacht a vela più grande del mondo è arrivato a Ostia. O meglio, davanti alle coste del porto del X Municpio di Roma, poichè "A", questo il nome della barca, non ha poi attraccato. Ovviamente tanta la curiosità suscitata da questo gioiello della tecnologia tra cittadini e curiosi.Lo yacht è di proprietà di un magnate russo,, n° 89 nella classifica mondiale dei super ricchi. Impressionanti le misure: 142 metri di lunghezza, per oltre 12.600 tonnellate di stazza, ha un albero maestro di 90 metri e la parte emersa è alta come un palazzo di 8 piani. e vele talmente grandi da poter ricoprire un campo di calcio. Il gioiello, costruito nei cantieri di Nobiskrug, in Germania, è costato 426 milioni di euro.