World Vitiligo Day, la giornata mondiale dedicata alla vitiligine: l'open day all'Ospedale Israelitico con visite e informazioni

Il 25 giugno è il World Vitiligo Day, la giornata mondiale dedicata alla vitiligine, l’alterazione cutanea caratterizzata da macchie bianche sulla pelle. Per l’occasione, in data 27 giugno, l’ospedale Israelitico di Roma organizza un open day, in collaborazione con il centro di fototerapia dermatologica di Roma, con visite gratuite e informazioni ai partecipanti.

Il 25 giugno è il World Vitiligo Day, la giornata mondiale dedicata alla vitiligine. La vitiligine è una malattia dermatologica che coinvolge la pigmentazione cutanea, causata dalla mancanza di melanina. Ne esistono due varianti, quella bilaterale o simmetrica, in cui vediamo che i distretti corporei sono coinvolti in maniera speculare, e quella segmentale che colpisce solo una parte del corpo del paziente.

Una malattia che in Italia colpisce circa un milione di persone, fra cui star come Kasia Smutniak, che ha deciso di mostrare sul social i segni della vitiligine: “Anche quello è stato un percorso, lungo e con dei risvolti anche divertenti – aveva spiegato l’attrice - Mi è comparsa per la prima volta 7 anni fa, e all’inizio non l’ho presa per niente bene. È una malattia autoimmune che ha una fortissima componente psicosomatica. E così mi sono detta: posso combatterla con la volontà. Ma intanto mi creava tantissima insicurezza: mi truccavo le mani con il fondotinta anche solo per portare mio figlio all’asilo. Per guarire ho provato di tutto: prima sono andata dai medici e poi sono finita dai santoni”.

Il 27 giugno l’Ospedale Israelitico organizza un open day sulla malattia, in collaborazione con il centro di fototerapia dermatologica di Roma: oltre a visite gratuite e informazioni verrà consegnato un pamphlet con il decalogo per i pazienti e suggerimenti per affrontare al meglio il periodo estivo, oltre a un kit di prodotti gratuiti come creme solari specifiche e integratori.

