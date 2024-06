Wind Tre è partner del Roma Pride 2024: l'impegno dell'azienda per l'inclusività e la parità di genere

di Redazione web

Wind Tre è partner del Roma Pride 2024. L’azienda supporta la manifestazione e rinnova il suo impegno concreto a favore dell’inclusione e per il riconoscimento dei diritti civili della Comunità LGBTQI+. La partnership si inserisce in un percorso già avviato nel 2023 con l’adesione al Milano Pride. Quest’anno Wind Tre parteciperà alla parata romana con un gruppo aziendale che sfilerà durante la manifestazione del 15 giugno.

Wind Tre organizza e aderisce durante tutto l’anno a numerose iniziative, sia interne sia pubbliche, a favore del cambiamento culturale e sociale, promuovendo un impatto positivo sulla società. Nel mese del Pride l’azienda ha messo a disposizione di tutte le sue persone un archivio di webinar realizzati in collaborazione con l’Associazione PARKS – Liberi e Uguali, oltre a serie tv, film, letture e FAQ utili sulla Community LGBTQ+, per innescare un dialogo aperto e consapevole sulle tematiche dell'orientamento affettivo e dell'identità di genere.

L'impegno e i riconoscimenti dell'azienda



Sul fronte della gender equality, Wind Tre è la prima telco al mondo ad aver raggiunto la parità retributiva, certificata grazie al riconoscimento "Equal-Salary" rilasciato da Equal-Salary Foundation con la collaborazione dell’Università di Ginevra e PwC.



Inoltre, dallo scorso anno Wind Tre supporta concretamente il Centro Antiviolenza S.O.S. Lei, che ha realizzato con la Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS e Assolei: in soli 365 giorni di attività il Centro ha aiutato centinaia di donne che subiscono violenze e maltrattamenti, fornendo consulenza legale, psicologica e ascolto.



Cristina Tedeschi, Culture, People Inclusion & Communication Director di Wind Tre, ha dichiarato in merito: «Con questa iniziativa, e in coerenza con quanto già realizzato con il Centro Antiviolenza e con le certificazioni che ogni anno confermano i nostri risultati su equità e inclusione, Wind Tre prosegue nel suo impegno quotidiano per promuovere una cultura aperta, rispettosa e un ambiente lavorativo dove ogni persona può esprimere liberamente la propria identità di genere e il proprio orientamento affettivo. Solo riconoscendo e valorizzando le singole identità possiamo migliorare il presente e contribuire al cambiamento».

