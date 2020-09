Willy, il padre di Mario Pinciarelli: «Mio figlio in carcere per aiutare gli amici»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, quando vede qualcuno in difficoltà deve difenderlo, è fatto così. Ed è per questo che è successo tutto. Quel sabato sera è uscito, è tornato a casa intorno alle 4,30 di domenica. Io ero sveglio, mi ha salutato e mi ha detto che sarebbe andato a dormire da alcune amiche. Ma un genitore come sa dove va un figlio o cosa fa? È stato un mio amico a dirmi, poco più tardi, cosa era successo. Mia moglie non sapeva nulla»., arrestato a 21 anni per. All'Adnkronos commenta l'arresto del figlio ed è sicuro: «Non è un attaccabrighe, ma gli prende una cosa dentro quando vede qualcuno in difficoltà e deve intervenire».Camicia sbottonata, occhi di ghiaccio e decine di tatuaggi. «Questo è di Belen - dice indicando il bacio sul collo - mi sono fatto lasciare l'impronta su un fazzoletto una sera di tanti anni fa, quando l'ho incontrata in un locale a Ostia insieme a Corona». Del figlio per il quale stravede dice: «Mario è un ragazzo perbene, generoso - ci tiene a precisare - ma. Anche i Bianchi (Marco e Gabriele, ndr), io li conosco da quando sono piccoli, mi chiamano zio., sono andato a casa loro poco prima che succedesse il fatto. Ma si sa, quando escono esagerano con l'alcol».. Non fa che ripetere che le è morto un figlio, ma non parla di Mario. Parla di Willy.- aggiunge sempre all'Adnkronos - Questa storia ci ha devastato. Io ho una figlia di 30 anni - racconta ancora Stefano, in zona conosciuto come Pellico - nata da un precedente matrimonio, ma per mia moglie Fernanda, Mario è l'unico. È una donna devastata, da quando è successo quello che è successo l'ambulanza è venuta qui a casa quattro volte. Fa avanti e indietro dall'ospedale, soffriva già di depressione e attacchi di panico, oggi non vive più. Sono state scritte tante sciocchezze su Mario, compresa quella che praticasse sport da combattimento: ha fatto un anno di Karate quando aveva 7 anni e non ha più fatto nulla. Ha studiato al Cannizzaro di Colleferro, poi non gli piaceva e si è messo a lavorare con i ponteggi. E bravissimo, col suo stipendio ci dava pure una mano a casa visto che lavoro solo io come piastrellista quando mi chiamano».Mario è incensurato, dice. «Ha avuto quel problema tempo fa con un vigile urbano che aveva rimproverato un ragazzo che non aveva la mascherina, gli ha fatto un gesto per invitarlo a lasciar perdere, gli ha detto di andarsene a quel paese e il vigile gli ha dato un calcio nel sedere. Poi una volta lo hanno trovato con l'erba, ma niente di che.Con sta storia si è rovinato. Hanno cominciato la rissa, lui ha preso le parti di Belleggia, quello che ha cantato - racconta - si è preso le sue responsabilità Mario,, ha detto subito cosa era successo, non si è nascosto». «Mia moglie l'ha sempre educato, girava sempre pulito, profumato - continua, abbassando gli occhi - con questa storia si è rovinato».