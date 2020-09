Willy, ai funerali arriva "Er Brasile". La polizia lo ferma: «Volevo solo portare fiori, ero il suo idolo»

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Settembre 2020, 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, ma appena i giornalisti mi hanno visto è stato». Lo dice all'Adnkronos,(vero nome Massimiliano Minnocci , romano, della borgata di Pietralata) andato a Paliano per i funerali nel campo sportivo cittadino di Willy Monteiro Duarte che racconta: «Volevo andare da semplice cittadino. Non mi volevo fare pubblicità. Quel ragazzo mi seguiva sui social,. Me lo hanno riferito i suoi amici e per questo sono andato a rendergli l'ultimo omaggio».«Sono arrivato ed i giornalisti hanno cominciato a dire ''...La Digos si è girata, 'vieni qua, non ti muovere', mi hanno detto e mi è risalito l'odio passato. 'Ma che, mi sequestrate? Di cosa non mi muovo?'. Loro sanno che quando fanno così mi fanno ritornare indietro nel tempo. Sanno - rimarca Massimilano Minnocci - come farmi partire la brocca. Mi hanno trattato come un bandito di borgata e questo non è giusto perchè io sto cambiando e siamo tutti uguali».Quindi con amarezza Brasile conclude: «Ormai per determinate persone è meglio che non cambi mai, perché gli fai comodo. Il Brasiliano che si ripulisce non serve più a nessuno. Vogliono il burattino».