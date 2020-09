Weekend verde: mostra a Euroma2 dedicata al riciclo e PLASTICAd’A-MARE al Porto Turistico di Roma. Alla scoperta di Villa Leopardi con Science and the city

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 20:35

Un weekend all’insegna della sostenibilità con, il programma promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale.Al Centro Commerciale Euroma2porta in scena una mostra di appassionati d’arte impegnati nei temi del recupero e del riciclo dei rifiuti. Al Porto Turistico di Roma, l’eco festival gratuito e plastic free dedicato alla tutela del mare propone dibattiti con esperti di tutela ambientale, talk-performance, live painting, concerti di musica dal vivo, e laboratori per i più piccoli. Sostenibilità, territorio e partecipazione ancora le parole chiave delle attività gratuite di Science and the city. Esperienze green per il futuro., organizzato da un network di associazioni, tra cui L’A.S.D. Sunrise1,Comitato Regionale Lazio, l’Associazione La Compagnia de, l’Arciragazzi Comitato di Roma, l’Associazione In Musica e con il sostegno del Centro Commerciale Euroma2, tra i diversi eventi in cartellone fino al 26 ottobre: la mostra - visitabile dalle 10 alle 21 – che propone opere realizzate con materiale di scarto di 26 artisti. Appassionati d’arte che possono raccontare, grazie alle proprie capacità creative, i temi del recupero e del riciclo dei rifiuti, quelli della conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili. Concept dell’esposizione di questa stagione: "la sostenibilità ai tempi del coronavirus", per esorcizzare le paure di una ripartenza "senza rete di sicurezza".Un festival gratuito, plastic free e con un obiettivo chiaro: eliminare la plastica dal mare. È PLASTICAd’A-MARE, l’Eco Festival che tra sabato 26 e domenica 27 propone aldibattiti con esperti di tutela ambientale, talk-performance, live painting, concerti di musica dal vivo, laboratori per i più piccoli, e un’esposizione dedicata a creativi emergenti. Eventi e attività per sensibilizzare il pubblico sul tema dell’inquinamento da plastica a discapito dei mari e sottolineare come questo materiale, opportunamente recuperato, possa trasformarsi da plastica a mare in plastica d’amare. Organizzato da Doc Live con la partecipazione di, vede tra gli ospiti, naturalista esperta di cetacei in WWF Italia e il live painting di Moby Dick, celebre street artist e attivista di Sea Shepherd che realizzerà una sua opera a tema marino. Per la musica, domenica sul palco tra gli altri(disco d’oro con Elodie);Sostenibilità, territorio e partecipazione sono ancora le parole chiave delle attività gratuite di. Esperienze green per il futuro, organizzate dalla Società Cooperativa Sociale MYOSOTIS. Tra laboratori dedicati alla realizzazione di orti e censimenti di piante e animali, anche un’esplorazione sabato 26 a(prenotazione obbligatoria al numero 0697840700).