Weekend da vivere a Roma, la musica: dal Concerto del primo maggio a live e performance. Ma non solo

Musica in primo, anzi primissimo, piano, come vuole la tradizione, per il primo maggio. A farla da padrone è il “Concertone”, ma gli eventi sono numerosi e non solo per le note. Tra teatri, locali, musei e spazi espositivi, il fine settimana si annuncia decisamente ricco.

MUSICA. Marco Mengoni, Carmen Consoli, Max Pezzali, ma anche Ornella Vanoni, Coez, Le Vibrazioni e altri: sono oltre trenta gli artisti che si alterneranno sul palco del Concerto del primo maggio, per la quinta volta consecutiva condotto da Ambra Angiolini, domenica primo maggio, appunto, in piazza San Giovanni. Tra gli ospiti, come uniche voci internazionali, i Go_A, gruppo musicale ucraino, che ha rappresentato il proprio Paese all'Eurovision 2021. D’altronde, lo slogan scelto per l’appuntamento è “Al lavoro per la pace”. Sul palco, per la prima volta nella storia della manifestazione, gli artisti di Notre Dame de Paris, per celebrare i vent'anni di storia e successo dello spettacolo musicato da Riccardo Cocciante. Tra le esibizioni, non mancheranno momenti di riflessione con Barbascura X, Francesca Barra e Claudio Santamaria, nonché Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini e Valerio Lundini. Al concerto anche i tre vincitori di 1MNEXT 2022, contest del Concerto del Primo Maggio che ogni anno premia le migliori tre proposte emergenti, nominando il vincitore assoluto proprio durante il live.

Big pure all’Auditorium Parco della Musica, il 29 aprile, con Micol Arpa Rock & Band, tra brani di big che hanno segnato la storia del rock e hit di Coldplay, Avicii, Michael Jackson, fino ad arrivare a un finale tutto da ballare.

E il giorno dopo, l’attenzione sarà per Andrea Casta, che per l’archetto luminoso del suo violino che rimanda alla spada laser di Guerre Stellari, è noto come il “violinista Jedi”. La musica dialogherà con immagini immersive, da classici - dai Queen a Bowie, da Morricone a Battisti - fino alle produzioni originali dello stesso Casta.

Ancora musica. Il 29 aprile Folcast a Largo Venue. E il 30 aprile, Margherita Vicario all’Atlantico Live!

TEATRO. Le note conquistano anche il palco. Al Teatro Olimpico, il 29 aprile, “The Beatbox – Magical Mistery Story”, non un semplice tributo ma una performance intensa, concepita per far rivivere ritmi e stile dei FabFour, dalla strumentazione ai vestiti. A Carlo Massarini il compito di raccontare la storia dei Beatles, tra aneddoti e curiosità. “Minchia signor Tenente”, titolo che richiama quello della nota canzone di Giorgio Faletti, è lo spettacolo, con Antonio Grosso, Natale Russo, Antonello Pascale, per la regia di Nicola Pistoia, ospitato dal 28 aprile al primo maggio, al teatro Ghione. Una commedia sulla mafia, per riderne ma anche riflettere. E dal 28 aprile al 15 maggio, Alessandro Serra torna al teatro Argentina, con “La tempesta” di William Shakespeare, di cui firma traduzione, adattamento, nonché regia, scene, luci, suoni, costumi. «La tempesta è un inno al teatro fatto con il teatro, la cui forza magica risiede proprio in questa possibilità unica e irripetibile di accedere a dimensioni metafisiche attraverso la cialtroneria di una compagnia di comici che calpestano quattro assi di legno, con pochi oggetti e un mucchietto di costumi rattoppati», commenta Serra. «Qui risiede il suo fascino ancestrale, nel fatto cioè che tutto avviene di fronte ai nostri occhi, che tutto è vero pur essendo così smaccatamente simulato, ma soprattutto che quella forza sovrumana si manifesta solo a condizione che ci sia un pubblico disposto ad ascoltare e a vedere, a immaginare, a condividere il silenzio per creare il rito».

Poesia in scena, domenica, alle Terme di Caracalla: Alessandro Haber darà voce ai versi di Gabriele Tinti ispirati dal mito di Prometeo. La lettura nasce con l’obiettivo di celebrare i duecento anni dalla morte di Percy Bysshe Shelley con un evento alle Terme di Caracalla dove, stando alle fonti, il poeta inglese compose la gran parte del suo “Prometeo slegato”. E al teatro Brancaccio, il 30 aprile, ultima replica per "Aggiungi un posto a tavola", commeda musicale di Garinei e Giovannini musicata da Armando Trovajoli. Protagonista Gianluca Guidi, nei panni di don Silvestro.

ARTE. Molti anche gli appuntamenti espositivi. A Palazzo delle Esposizioni, dal 28 aprile al 12 giugno, la mostra del “World Press Photo 2022”, che riunisce gli scatti vincitori e finalisti del noto concorso internazionale di fotogiornalismo.

E dal 29 aprile al 24 luglio, a Palazzo della Calcografia, “Acquisizioni 2019-2022. Istituto centrale per la grafica”: oltre cinquanta le opere esposte, tra le quali un raro acquerello di Egon Schiele. Intanto, il 28 aprile, a Palazzo Barberini, sede delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, sarà inaugurato “Dai primitivi a Filippo Lippi: il nuovo allestimento di Palazzo Barberini”, riallestimento delle sale al piano terra del Palazzo, dedicate alle opere datate tra il Medioevo e l’inizio del XVI secolo. E il primo maggio i musei statali saranno a ingresso gratuito.

INCONTRI. Ci sono anche Vittoria Puccini, Cristina Comencini e Teresa Ciabatti tra le protagoniste di “Maternithub”, nuova iniziativa della Casa internazionale delle donne che, con l'associazione Stappamamma, ha ideato una serie di incontri sulla genitorialità. “La maternità non è una questione privata”, condotto da Eva Milella, admin di Stappamamma, è il talk che, domani, dalle 18, nel cortile della Casa, sarà incentrato sulla necessità di affrontare la maternità come discorso politico, questione che riguarda - e deve coinvolgere - tutti. Cristina Comencini parlerà anche del movimento “Se non ora quando-libera”. Vittoria Puccini, di maternità e lavoro. E Teresa Ciabatti indagherà la narrazione della maternità. Durante gli incontri, si terranno anche laboratori gratuiti per i bambini, a ribadire la vocazione di hub per le famiglie.

