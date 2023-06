Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 3 e domenica 4 maggio

Un altro weekend è alle porte e Roma si prepara ad accogliere milioni di turisti che trascorreranno qualche giorno nella Capitale, in vista del ponte per il 2 Giugno. Sono tanti gli eventi che avranno luogo nella città eterna, ma alcuni sono assolutamente da non perdere. Ecco cosa fare nel weekend della festa della Repubblica italiana.

Cosa fare a Roma nel weekend

Cosa fare nel weekend del 2 giugno a Roma? Sono in arrivo iniziative ed eventi accessibili a grandi e piccoli da vivere all'aria aperta o al chiuso. Mercatini, mostre, musei aperti, passeggiate e tanto altro ancora. Chiunque arrivi nella Capitale avrà la possibilità si immergersi in un concentrato di storia, cultura e tradizione che lascerà tutti a bocca aperta. La città eterna continua ad essere una tra le più magiche e uniche al mondo.

