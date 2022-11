Weekend a Roma, da Musei in Musica, con Fiorella Mannoia, a teatro, poesia e memoria

di Valeria Arnaldi

Weekend all’insegna della grande musica nella Capitale, a partire da Musei in Musica, il 19 novembre, con oltre cento eventi. RASSEGNA. È un ricco programma di performance, concerti ed esibizioni quello che domani, dalle 20 alle 2 al costo simbolico di un euro - gratuito dove espressamente previsto - nella dodicesima edizione di Musei in Musica, animerà i musei civici, nonché altre istituzioni italiane e straniere. In programma, più di cento eventi e trentacinque mostre, per un totale di circa cinquanta spazi, dai Musei Capitolini a Museo di Roma in Trastevere, dal Museo di scultura antica Giovanni Barracco al Museo Civico di Zoologia e oltre.

Tra le aperture speciali, anche il Senato, dalle 20 alle 24, e la Camera dei Deputati, dalle 20 alle 2, con la visita di Palazzo Montecitorio e la mostra fotografica diffusa “A testa alta”. Grande star della manifestazione sarà Fiorella Mannoia che si esibirà per pianoforte e voce ai Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali.

Ai Capitolini, nell’Esedra di Marco Aurelio, il concerto Jazz&Jazz. Ad impreziosire, la danzatrice Isabella Venatini. Nella Sala Pietro da Cortona della Pinacoteca Capitolina, invece, lo spettacolo Impronte Mediterranee, musiche dal mondo in programma nella Sala della Protomoteca.

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi, il triplice intervento dal titolo Musica in punta di piedi. Doppio appuntamento, invece, al museo dell’Ara Pacis, con lo spettacolo Hiroshima Mon Amour e la performance di danza Lucio Fontana Studio, omaggio al padre dello spazialismo e alla sua poetica.

A Palazzo delle Esposizioni, Pasolini.mp3, progetto di sonorizzazione musicale. Pasolini sarà protagonista anche al Mattatoio, con un un reading di suoi testi dal titolo Dove vai per le strade di Roma?. Musica anche a Technotown, con la performance live di Loqi, musicista, producer e content creator, e quella di musica elettronica Jamtronica. E molto altro, andando a toccare anche accademie, ambasciate e istituti di cultura stranieri. Senza dimenticare gli appuntamenti negli spazi museali della Sapienza.

Non solo Musei in Musica. Grande musica anche all’Auditorium Parco della Musica, con una nuova data di Antonello Venditti & Francesco De Gregori, in tour, il 18 novembre, alla Sala Santa Cecilia.

TEATRO. Molti pure gli appuntamenti teatrali.

Un calcio di valori, di “bandiere”, nel senso profondo del termine, di partite che diventavano battaglie e colori che accompagnavano - e univano - per la vita. È una storia di altri tempi, in una sorta di epica alimentata da sogni ed emozioni, a rivivere nello spettacolo Ago, Capitano Silenzioso di e con Ariele Vincenti, dedicato ad Agostino Di Bartolomei, che fino al 20 novembre andrà in scena al teatro di Villa Lazzaroni. Sotto i riflettori, la vicenda drammatica del Capitano giallorosso, passato dai trionfi sportivi al suicidio. «Il teatro, secondo me, deve riportare la luce dove è calato il buio - dice Ariele Vincenti - Di Bartolomei è un eroe tragico, intellettuale, sensibile, atipico nel calcio. Ho studiato la sua storia per circa un anno, ho visitato il suo quartiere, Tor Marancia, ho incontrato chi lo ha conosciuto. Parlava poco ma mai a vanvera. Finita la carriera da professionista, è entrato in un silenzio profondo fino alla tragica fine». Attraverso la vita del Capitano ad essere ricostruita è anche la Roma di ieri, con le “partitelle” in strada, perduta ma mai dimenticata. «È una vicenda calata nell’Urbe ma universale, in cui noi tutti possiamo riconoscerci».

Grandi numeri per il teatro Sistina, che, ad appena un mese dall'apertura della nuova stagione, ha già raggiunto il record di 50mila biglietti venduti. Visto il grande successo, a maggio sono previste nuove date per Il Marchese del Grillo con Max Giusti in scena ancorra fino al 20 novembre.

Al Sistina anche il Musical Cats, per la prima volta al mondo ambientato a Roma e con protagonista Malika Ayane, che debutterà il 7 dicembre, le repliche sono state prorogate fino al 22 gennaio.

Tra musica, spettacolo e memoria, il 19 e il 20 novembre, poi per altre due date a dicembre, La Poesia di Tor Marancia rassegna di poesia, musica e cultura con la direzione artistica di Giulia Ananìa e Cristiano Armati, che si terrà in viale di Tormarancia 76, presso la sede della Casa editrice: Red Star Press. Molti gli aspetti attesi per raccontare la storia del quartiere, tra Resistenza, cinema, sport, solidarietà.

