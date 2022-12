Weekend a Roma, da Alessandra Amoroso a Vittorio Sgarbi, le arti danno spettacolo

di Valeria Arnaldi

Ci sono anche atmosfere natalizie anticipate nell'agenda culturale del weekend.

MUSICA. Alessandra Amoroso sarà la star del fine settimana sulle note: il 2 e il 3 dicembre sarà al Palazzo dello Sport con il suo Tutto accade tour. Nella scaletta della serata, alcuni dei brani che l'hanno resa celebre.

Intanto, il primo e il 2 dicembre, all'Auditorium della Conciliazione, la scena sarà per Queen at the Opera, spettacolo incentrato sulle musiche dei Queen, appunto, proposto in una inedita versione rock/sinfonica diretta dal maestro Isabella Turso a capo di un’orchestra di più di 20 elementi. Sul palco, oltre quaranta performer.

TEATRO. Vittorio Sgarbi salirà sul palco dal 2 al 4 dicembre, al teatro Olimpico, con Pasolini Caravaggio, in cui propone un’inedita simmetria tra l’intellettuale e Michelangelo Merisi. Un appuntamento spettacolare e coinvolgente, figlio di una articolata analisi. «Caravaggio è doppiamente contemporaneo. È contemporaneo perché c’è, perché viviamo contemporaneamente alle sue opere che continuano a vivere; ed è contemporaneo perché la sensibilità del nostro tempo gli ha restituito tutti i significati e l’;importanza della sua opera. Non sono stati il Settecento o l’Ottocento a capire Caravaggio, ma il nostro Novecento. Ogni secolo sceglie i propri artisti», spiega Sgarbi.

ARTE. Ingresso gratuito, per la prima domenica del mese, in musei e aree archeologiche. Un'occasione per visitare mostre e collezioni permanenti.

Al Casino dei Principi a Villa Torlonia, si apre il primo dicembre “Pietro Cascella inedito. Le opere degli esordi a Roma (1938-1961)”, a cura dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita dell’artista. Oltre cento le opere esposte, tra le quali molte inedite o comunque poco note, sempre legate al periodo dalla fine degli anni Trenta ai primi Sessanta.

Al via il primo dicembre anche “Scandalosamente bello. Il centro di chirurgia pediatrica di Emergency in Uganda”, con fotografie di Marcello Bonfanti, che sarà ospitata fino all’8 gennaio presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il percorso illustra l’ideazione, la costruzione e le attività dell’ospedale di Entebbe progettato dall’architetto Renzo Piano. Il titolo della mostra è ripreso da una frase di Gino Strada sull’ospedale: «Lo abbiamo definito ‘un ospedale scandalosamente bello’ nel senso che lo scandalo nasce in contrapposizione a una tendenza in voga anche nel mondo degli aiuti umanitari: la logica del ‘meglio che niente’. Così non va bene: il modo migliore per praticare l’uguaglianza e per praticarla in Africa è dimostrare a quelle persone che le consideriamo uguali a noi davvero, non solo per la convenienza politica del momento. Dobbiamo portare loro qualcosa che non osano neppure sognare ma che è solamente quello che vorremmo per noi».

EVENTI. Natale arriva in anticipo - dal 3 - a Villa Borghese con Christmas World, grande villaggio dedicato alla festività, con suggestive scenografie e attrazioni, dalla pista di pattinaggio alla toy factory. Senza dimenticare spettacoli live e la sorpresa della casa di Babbo Natale. Tra le novità di quest’anno, la Holiday Street, via caratterizzata da box scenografate con ambientazioni pop, legate al tema delle vacanze natalizie.

Ancora Natale, il 4 dicembre, da Esposizioni per “Panettone Maximo”, festival che premia i migliori panettoni artigianali della Capitale e del Lazio. In programma, degustazioni e vendita di panettoni, show cooking di pastry chef e naturalmente l’attesa competizione per il titolo di “miglior panettone di Roma”.

Nella stessa giornata, all'hotel Eden prende il via anche Piccolo cinema Eden, rassegna di film natalizi. Nel salotto de La Libreria,riccamente addobbato, ogni domenica di dicembre (tranne il giorno di Natale) alle 15.30 sarà proiettato uno dei classici film di Natale. Si comincia con Nightmare before Christmas. In calendario, poi, La Vita è meravigliosa, Mamma, ho perso l’aereo e, eccezionalmente lunedì 26, Vacanze di Natale.

LIBRI. “L’inganno. Antimafia. Usi e soprusi dei professionisti del bene” (Marsilio) è il titolo del nuovo libro di Alessandro Barbano, che lo presenterà, il primo dicembre, alle 18, all’Auditorium Parco della Musica. Insieme all’autore, interverranno Giuliano Amato, Giovanni Fiandaca, Giovanni Melillo, Paolo Mieli. Coordina Monica Maggioni.

