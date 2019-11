Cosa fare a Roma: tutti gli eventi di sabato 2 e domenica 3 novembre

Venerdì 1 Novembre 2019, 07:33

Lungo fine settimana a Roma e primo del mese di novembre, ecco alcuni dei principali eventi che si terrano nel weekend. Ecco cosa fare a Roma sabato 2 e domenica 3 novembre.Tra gli eventi di questo fine settimana, la musica di Francesco Renga al Parco della Musica con il suo nuovo album, gita fuori porta a Paganico Sabino per la castagnata, a Villa Torlonia visita teatrale per i bambini alla Casa delle Civette. Ed ancora in bici tra le meraviglie archeologiche di Via Appia Antica, al Sistina il musical di Mary Poppins e la degustazione di vino e olio nella manifestazione all'Ippodromo di Capannelle.Due date per Francesco Renga che il 3 e 4 novembre porta la sua musica all'Auditorium Parco della Musica (nella Sala Santa Cecilia). Il cantautore di Udine, in appena due mesi ha fatto oltre 50 date in tutta Italia, per presentare il suo ultimo lavoro, L'altra metà, l'ottavo album che contiene 12 brani con 8 canzoni inedite. A proposito del nuovo album, queste le parole di Renga. «L’Altra metà è anche il frutto di oltre 35 anni di lavoro, di ricerca, di passione, d’amore, di vita spesa a cercare di raccontare e raccontarmi attraverso la musica e le parole, attraverso la mia voce. Sala Santa Cecilia, ore 21, biglietti da 35 a 69 euro, per acquistare i ticket si può visitare questo sito www.auditorium.com/evento/francesco_renga-20624.html A Paganico Sabino, nel reatino, Domenica 3 novembre, è protagonista La Castagnata, manifestazione in cui si celebra il tipico frutto autunnale, nella tradizionale kermesse giunta al suo 20° anno di vita. Nel borgo in provincia di Rieti, circondato da castagneti, a partire dalle 12.30, le castagne arriveranno sulle tavole nel classico cartoccio, ma il menù prevede anche pasta fatta in casa, salsicce e bruschette, da gustare all’interno di capienti tensostrutture. Inoltre per tutto il giorno, piazze e vicoli del paese saranno arricchiti dagli immancabili stand di prodotti del territorio, tra cui la castagna è regina. Per tutte le altre informazioni basta consultare questo www.paganicosabino.org/la-pro-loco.html La stupenda Casa delle Civette di Villa Torlonia apre le sue porte ai bambini per lo spettacolo Mago Merlino e l’incantesimo delle Civette, domenica 3 novembre (alle 11 e 15.30) per una visita guidata con giochi teatrali. Ad accompagnare i bambini in questo insolito percorso, ci saranno la Gnoma Gelsomina e Mago Merlino, che spiegheranno la storia della dimora del Principe Torlonia, ricorrendo ad una narrazione giocosa, tra le stanze della Casa e per concludere la visita, nello stadio all’aperto, all’interno della Villa (se il meteo lo consentirà) i partecipanti potranno costruire una civetta portafortuna. La visita, nei due orari indicati, ha un costo di 10 euro per ogni bimbo, gratis invece per l’accompagnatore adulto. L’appuntamento è all’ingresso principale di Villa Torlonia, in Via Nomentana 70, per tutte le altre informazioni, questa la pagina Facebook Chi non ha mai detto o cantato almeno una volta la frase "supercalifragilistichespiralidoso”? Ebbene al Teatro Sistina, fino al 6 gennaio, si potrà ascoltare dal vivo nel classico che unisce i gusti di adulti e bambini, “Mary Poppins il musical”, l'adattamento teatrale tratto dal celebre film della Disney, vincitore di ben 5 Oscar, in cui il ruolo della tata venne affidato nel 1964 a Julie Andrews. Incredibile il lavoro tecnico e scenografico per non sminuire il capolavoro disneyano che ha intrattenuto milioni di bambini negli ultimi 50 anni e oltre. Ogni sera, infatti, ci sono più di 50 cambi di scena, 100 di costume più 40 parrucche e 120 paia di scarpe,per un totale di 28 attori e 13 musicisti dell'orchestra. Per info sui prezzi dei biglietti e disponibilità, basta consultare il sito del Sistina Una domenica ecologica in bicicletta è quello che propone “All the Routes Lead to Rome”, una pedalata guidata di tre ore lungo la Regina Viarum, via Appia Antica, che consentirà di arricchire anche le proprie conoscenze storiche, grazie alle soste che si faranno lungo i principali siti archeologici della strada maestra dell’antica Roma. Per partecipare alla giornata, promossa da EcoBike, si potrà usare la propria bicicletta oppure noleggiarla al punto di partenza. A tutti i ciclisti saranno forniti auricolari radio da cui ascoltare le spiegazioni della guida archeologica. L’appuntamento è domenica 3 novembre, alle ore 10 in Via Appia Antica, 58/60. Per avere maggiori informazioni sul percorso e le modalità di partecipazione, consultare il sito dell'evento Quinta edizione di Vino e Olio in festa, organizzata dal Mercato Contadino Roma e Castelli, all’Ippodromo di Capannelle, dove oltre 80 produttori agricoli ed artigiani animeranno una domenica insolita, per degustare due prodotti di eccellenza del territorio romano e laziale. L’evento, ad ingresso gratuito, prevede laboratori sia per adulti che bambini, gli immancabili show-cooking, musica folk ed ovviamente il piatto forte della manifestazione, le degustazioni di vino e olio. Tra gli appuntamenti all’interno della manifestazione, segnaliamo alle 10,30 il laboratorio di cucina “Le ciambelline al vino”, quello dedicato all’analisi sensoriale dell’olio (alle 11) per imparare a riconoscere le qualità proprie dell’olio extra vergine, ed ancora la degustazione di vini accompagnata da sommelier ed attività per bambini per educarli, giocando, alla consapevolezze del buon cibo. Inoltre possibilità per tutti di fare un picnic d’autunno sul prato più grande di Roma all’Ippodromo Capannelle. Questo il sito Facebook