Roma, weekend da vivere. Grande attesa per Gianna Nannini e per lo spettacolo-ricordo di Milva

Sono le donne, come interpreti o “muse”, a dominare la scena culturale nel weekend capitolino, tra spettacoli, mostre e musica.

TEATRO. È un intenso ritratto di Milva, scomparsa lo scorso anno, quello proposto da Gennaro Cannavacciuolo, al teatro Ghione, dal 31 marzo a domenica, in “Milva-Donna di teatro". L’amore, nelle sue sfumature, è il trait d’union del progetto, apprezzato dalla stessa Milva, all’epoca della sua ideazione, e ora caldeggiato dalla figlia. Le immagini di Milva, tra foto e video, si sovrappongono a quelle di personalità di arte e politica degli ultimi cinquant’anni.

Gennaro Cannavacciuolo

Parole e note al femminile anche in “Meretrix - Donna proibita” di e con Barbara Begala - al piano, Riccardo Biseo - dal primo al 3 aprile all’Off Off Theatre. Protagoniste, figure femminili abitualmente ai margini, nella narrazione di scrittori e artisti, da Maria Maddalena a Violetta nella “Traviata”, in un viaggio nei secoli, dalla poesia al romanzo, dal cinema al teatro.

Barbara Begala

Stesse date, al Belli, per “Venere in pelliccia”, seducente metateatro, con Patrizia Bellucci e Alessio Caruso, regia di Fabrizio Catalano. Non solo donne. Viaggio nei cliché della napoletanità con Vincenzo Salemme, in “Napoletano? E famme ‘na pizza!”, al teatro Olimpico, dal primo al 24 aprile.

ARTE. Ingresso gratuito in musei e siti archeologici di Roma Capitale nella prima domenica del mese. Ampia la scelta, tra collezioni permanenti e mostre. Si va dal museo di Roma in Trastevere, con “Prima, donna. Margaret Bourke-White” sulla pioniera del fotogiornalismo, alla Centrale Montemartini, per “Colori dei romani. I mosaici dalle collezioni capitoline”, cui, da sabato, si aggiungerà il mosaico pavimentale della Real Casa. Ai musei Capitolini, per la prima volta a Roma, “San Francesco contempla un teschio” del pittore spagnolo Francisco de Zurbarán, posta in dialogo, tra le altre, con opere di Caravaggio. Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il progetto “Li-Fi”, che guida i visitatori attraverso immagini e informazioni, trasmesse su smartphone, grazie a faretti Led: nell’iter, dopo oltre vent’anni di chiusura, anche la casa romana del IV secolo d.C. E molto altro, di museo in museo.

Margaret Bourke-White

Intanto, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, fino al 19 giugno, “Vasco Bendini. Ombre prime”, che, a cento anni dalla nascita dell'artista, ne indaga la ricerca, dagli anni Cinquanta ai Duemila. Anticipatore di tecniche e linguaggi, Bendini ha sperimentato anche materiali differenti, dalla carta di giornale alla lana di vetro, dalle candele consumate a neon e plastiche.

Vasco Bendini, Serie Inquieti silenzi, 1991, tempera acrilica su tela

“Mulieres” è il titolo della personale di Tommaso Pensa appena inaugurata alla Galleria Vittoria, in via Margutta,dove sarà visitabile fino all’8 aprile. Ad accompagnare l’esposizione, un testo del regista Giuseppe Tornatore. In mostra, scrive Tornatore, «donne perlopiù sorprese in solitudine, quasi contemplate nell’estenuata ricerca di una nuova epifania di sé stesse».

ANDERSEN. “La Sirenetta”, ma anche “Il brutto anatroccolo”, “La principessa sul pisello”, “Mignolina” e molto altro. “C’era una volta” è il titolo della mostra-evento, con opere di AjnoS, Le fiabe nel cassetto e Alessandra Pierelli, che, ospitata presso la galleria SpazioCima, in via Ombrone, dal 2 al 16 aprile, omaggia lo scrittore Hans Christian Andersen a 217 anni dalla nascita, avvenuta il 2 aprile 1805. E soprattutto, celebra il contributo che le sue fiabe e i suoi personaggi hanno dato all’immaginario collettivo, guardando pure agli scenari e alle storie che hanno ispirato, tra visioni dark e immagini pop, a portare temi e problematiche, sensibilità e “visioni” anche nella contemporaneità.

AjnoS

MUSICA. Molti gli eventi all’Auditorium Parco della Musica. Grande l’attesa per Gianna Nannini, il 3 aprile, nel suo “In teatro tour”. E il giorno dopo la cantautrice sarà al teatro biblioteca Quarticciolo, con Michelangelo Pistoletto, in una serata evento tra arte e performance. Pistoletto presenterà le opere “Porta Rossa (Il Terzo Paradiso)” e “Mama, Scultura Vocale” in dialogo con Gianna Nannini con cui collabora dal 2007.

Gianna Nannini (foto di Danny Clinch)

Ancora Auditorium: il 31 marzo e, in replica, nei due giorni successivi, Daniele Gatti, sul podio dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dirige la star del violoncello Kian Soltani. In programma, lavori di Sostakovic e Berlioz. Il 31 live di Chris Tedesco, trombettista tra i migliori al mondo, alla prima volta in Italia.

Chris Tedesco

Lorenzo Kruger, sarà, il primo aprile, a largo Venue. Fine settimana tra le arti.

