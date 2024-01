Cuccarini sul palco nel musical Rapunzel. Risate in teatro con Cirilli e La Ginestra

di Donatella Aragozzini

Ultimo weekend di festa, prima che Roma accantoni il clima natalizio e torni alla sua frenetica quotidianità, e ultima occasione per vivere gli allestimenti a tema in giro per la città, come il “Christmas World” a Villa Borghese e il “Luneur Park” popolato da elfi e folletti (fino al 7 gennaio).

Tra gli spettacoli in cartellone fino a domenica, il musical “Rapunzel”, con Lorella Cuccarini nei panni della perfida Gothel (al Brancaccio), “Una vita nel teatro” del grande drammaturgo americano David Mamet, diretto e interpretato da Duccio Camerini (all'Off/Off Theatre), la commedia “Taxi a due piazze” di Ray Cooney, riscritta in chiave femminile con la regia di Chiara Noschese e Barbara D'Urso protagonista principale (al Parioli), e l'ironico musical da camera “Ti amo, sei perfetto, ma ora cambia!” (al Teatro Lo Spazio), mentre l'8 gennaio, al Teatro Golden, ci sarà da divertirsi con “Pot pourrì d’amore”, spettacolo ideato e diretto da Gabriele Cirilli con gli allievi della sua scuola di recitazione, La Factory.

Si ride e si sorride, fino al 14 gennaio, con “La ciliegina sulla torta”, nuova commedia di Diego Ruiz che vede in scena Edy Angelillo, Milena Miconi e Blas Roca Rey (al Teatro Golden), con “Il piacere dell'attesa” di Michele La Ginestra (al 7 Off) e con “3 calzoni fortunati”, una delle tante commedie di Eduardo Scarpetta incentrate sul personaggio di Felice Sciosciammocca (al Teatro Prati).

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA