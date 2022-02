W Rome, aperitivo come a New York nella lounge “rebel luxury” di via Liguria

Una volta, di sera, via Liguria era frequentata per l’Istituto svizzero che, intorno alla prima decade del XXI secolo, era una delle insegne più cool del lifestyle capitolino, con i suoi party che mescolavano dj set all’avanguardia e performance artistiche innovative. Oggi, con le feste bandite per i tempi pandemici, a riportare in auge la strada ci pensa il W Rome, prima avventura in Italia di W Hotels, l’iconico brand americano dell’hospitality che, con la sua presenza nella Città eterna, conferma il trend sempre più romano degli alberghi aperti ai clienti “local”. Basta passare davanti all’ingresso, tra il civico 26 e 36, per respirare quelle “good vibes” internazionali che scarseggiano in questi mesi di restrizioni e confinamenti, ma che sono sempre più apprezzate da chi esce la sera, ora che la Capitale può offrire almeno un poker di indirizzi validi a chi ama questo mood, grazie anche all’arrivo di The Hoxton, Mama Shelter e Soho House.

Nonostante la recente inaugurazione che risale allo scorso 6 dicembre, il W Rome, dal mercoledì alla domenica - quando dal crepuscolo in poi i cocktail si bevono con i dj set di sottofondo - è un viavai di gente. Spiega la spumeggiante Direttrice Marketing, la spagnola Ana Alonso De Celada: «Per l’aperitivo il protagonista della scena è il piano terra, dove si alternano i salotti glamour della W lounge, dell’area living e del Giardino clandestino, tutti comunicanti tra loro in un “eternal flow”, un continuo fluire di spazi e momenti vocati al piacere perpetuo». Un’attitude che ben si sposa con il mood del locale “rebel luxury”, il lusso irriverente e informale tipico del brand W Hotels, parte di Marriott international, lanciato negli anni ’90 a New York, la “città che non dorme mai”.

Per non perdere gli appuntamenti al W Rome, basta seguire l’account Instagram dell’hotel, dove dal mercoledì alla domenica verso le ore 11 appare una storia che svela il sound della serata, rigorosamente nelle mani di due dj di mestiere come Claudio De Tullio e Lorenzo Rumi. Il mantra per i resident è offrire qualcosa di unico che risponda al beat del “what’s new and next”, perché al W non si suona mai la stessa musica. Anzi, la selezione è frutto di una continua ricerca, per anticipare e raccontare tendenze (ragione per cui il brand ha anche una label, la W Records). La magnetica “vibe” del posto che rompe gli schemi si percepisce già all’ingresso, quando si viene accolti da delle ragazze che indossano una stravaganza fashion, ma tutta romana: i pigiami “da sera” firmati Silence Please, brand al femminile che ha sdoganato l’indumento da casa come abito chic per gli eventi più di tendenza.

Racconta Emanuele Aspromonte, Direttore dei ristoranti, bar e degli eventi W Rome: «Il percorso verso il tavolo è intriso di uno stile che mescola la romanità senza tempo con il gusto di Will Meyer e Gray Davis che hanno curato l’interior design dell’hotel, rinunciando però a lavorare di sottrazione, secondo l’approccio del “maximum minimum” che li contraddistingue da sempre. Stavolta le forme, le linee e i materiali della città che ospita l’hotel sono entrati massivamente, creando un W che sa molto di Roma antica, moderna e contemporanea». Così, uno dei salotti della lounge, il “See and be seen”, ricorda il Pantheon, gli arredi di metallo a specchio rimandano alle fontane capitoline e il Giardino clandestino riconduce alle corti segrete delle residenze d’epoca.

Mentre si attende la fine della pandemia, con la promessa di festeggiare quel momento con un memorabile dj set allestito in uno dei balconi delle stanze del W, l’aperitivo al “groundfloor” diventa il nuovo “must”: nel tepore degli interni, i clienti romani e non sono conquistati dalla buona musica e dagli sfizi golosi di Ciccio Sultano, lo chef siciliano due stelle Michelin a capo del ristorante interno Giano (qui con una cucina più adatta allo spirito conviviale e informale dell’hotel). Ma il W calamita avventori anche per la sua interessante cocktail list. L’ha firmata il Bar Manager Emanuele Broccatelli, romano dei Castelli, ideatore e titolare del progetto di successo Drink it e con esperienze pregresse al Corinthia di Londra e alla Stazione di Posta. Gli otto cocktail proposti sono creati secondo lo spirito “perpetual nature”, che segue il ciclo vitale della natura, tra nascita, deperimento e rinascita.

Così, a seconda della stagione dell’anno, radici, foglie, fiori e frutta finiscono nel bicchiere. Ad andare per la maggiore tra i drink, almeno per ora, è il Negroni ossidato: un blend di cinque Gin, tre Bitter e sei Vermouth, tutto affinato in acciaio, cotto a bassa temperatura con la cascara e lasciato ossidare nelle ampolle dietro al bancone. «Qui trovate il mood da street bar a un passo da via Veneto, che prima era morta, e vi diamo del tu, nonostante sia un cinque stelle lusso. Ma vi trascineremo in una bolla divertente, dove nessuno ha paura di rompere gli schemi dell’ospitalità classica. È questo il W - precisa Broccatelli - il primo hotel ‘beverage & food’ che considero come un ‘bambino molesto cresciuto negli anni’, ma rimasto irriverente e ribelle. Roma finalmente torna a essere internazionale. Roma diventa nuova, anziché essere ‘solo’ eterna».

