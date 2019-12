Vueling Padel Cup MSP: nel weekend il Master al Villa Pamphili, altro tutto esaurito

Cinque tappe per arrivare a quella decisiva, quella più attesa. La Vueling Padel Cup MSP si chiude in bellezza: al Villa Pamphili Padel Club, sabato 14 e domenica 15 dicembre, è in programma l’appuntamento finale del tour dei circoli di Roma targato Vueling e MSP Italia (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni). Si assegnano i titoli nelle categorie Maschile (24 coppie), Femminile (24 coppie) e Misto (18 coppie): tra i requisiti per l’accesso al Master ci sono ovviamente i risultati ottenuti nelle precedenti tappe, ma anche il numero di tappe disputate durante il circuito iniziato nel primo weekend di ottobre all’Aurelia Padel. E per il pranzo di sabato 14, paella per tutti i partecipanti.



Anche in questo 2019, con oltre 1.000 iscritti, la Vueling Padel Cup MSP si è confermata la manifestazione amatoriale tra le più prestigiose a livello dilettantistico di uno sport praticato e apprezzato in tutto il mondo. E con l’avvicinarsi di Natale, i premi in palio hanno invogliato i padelisti di tutta Roma a iscriversi: con il primo e il secondo posto si vincono biglietti omaggio Vueling di andata e ritorno, con le tariffe Basic e Optima, che la compagnia aerea metterà a disposizione per volare verso una delle 40 destinazioni europee operate da Roma Fiumicino. Per i vincitori, in palio anche racchette da padel griffate Dunlop e occhiali Barkey.



“E’ stata un’edizione straordinaria, da record, e il Master finale non sarà da meno – le parole di Claudio Briganti, Responsabile Nazionale Settore Padel MSP Italia -. Abbiamo registrato il tutto esaurito in tutte le tappe, segno che quella della Vueling Cup è una formula vincente. Ci tengo a ringraziare Vueling per la fiducia, e lo stesso vale per tutte le aziende che hanno scelto di legare il nome a questa prestigiosa manifestazione. Ne approfitto per dare a tutti l’appuntamento con la Coppa dei Club, unico torneo nazionale amatoriale di Padel riconosciuto dalla Fit”.



Giovedì 12 Dicembre 2019, 20:59

