Il Campidoglio cancella per sbaglio la scritta storica "Vota Garibaldi": risaliva al 1948

«Avevo fatto restaurare quella scritta quando ero presidente di Municipio

Una città è fatta di storie, di tracce, di segni del passato. Chi non sa riconoscere l'identità di un luogo non può governarlo. Non ci arrendiamo alla superficialità di chi non sa vedere e apprezzare la storia popolare di Roma - continua Smeriglio - Faremo di tutto per ripristinare quella testimonianza. Lo dobbiamo ai nostri nonni che con tanta passione si impegnavano per la loro comunità».

«Vota Garibaldi, lista n. 1». La scritta in rosso alla Garbatella, in via Basilio Brollo, è stata cancellata dagli uomini dell'ufficio deocoro del Comune. Potrebbe sembra un'operazione qualunque contro il degrado in città: in realtà quella scritta non era stata fatta di recente, ma era storica. La denuncia è del presidente dell'VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri. La scritta risaliva alla campagna elettorale per le elezioni del primo parlamento repubblicano, tenutesi nel lontano aprile 1948. Gli uffici del decoro urbano del Campidoglio l'hanno coperta con una vernice scambiandola per una scritta vandalica. La scritta era stata anche fatta restaurare dall'allora presidente del Municipio Massimiliano Smeriglio, che denuncia l'incidente e ricorda che accanto c'era una targa che raccontava del restauro.Su Facebook, Ciaccheri ha scritto: «Una scritta murale risalente alla campagna elettorale per le elezioni del primo parlamento repubblicano. Una testimonianza riconosciuta e salvaguardata negli anni dal Municipio e che è un documento storico unico in città». Ciaccheri parla di «insulto gravissimo alla sua memoria storica e all'identità democratica cittadina».«E' stata mortificata la memoria della città» ha sottolineato il vicepresidente della Regione Lazio ed ex presidente del Municipio VIII, Massimiliano Smeriglio che ha raccontato:» e c'era anche una targa in ricordo del restauro. «