Decollano con Alitalia i primi voli Covid Free tra Roma Fiumicino e Milano Linate

Sono partiti da questa mattina i. La sperimentazione del collegamento aereo fra le due città è un'iniziativa di Aeroporti di Roma, Alitalia e la Regione Lazio. Un passo in avanti ulteriore per la sicurezza dei passeggeri, i quali vengono tutti sottoposti ad un tampone rapido e possono imbarcarsi sull'aereo solo con esito negativo.. Ansa riporta le parole del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell'assessore al Welfare Giulio Gallera: «Entro domani sarà completata la fase organizzativa che vede coinvolti Regione Lombardia, Alitalia, Sea e il Policlinico San Donato, i cui operatori si occuperanno dell'effettuazione dei tamponi. Il risultato del test sarà immediato».che saranno così immediatamente avvisati della modalità "Covid-free" del proprio viaggio. Nel caso in cui il tampone risultasse positivo al coronavirus, verrà seguito il protocollo sanitario vigente.Fontana e Gallera hanno poi aggiunto: «L'operazione consentirà di avviare un percorso per garantire la maggior sicurezza possibile sul trasporto aereo. Stiamo adottando tutte le misure di screening necessarie a livello territoriale e nei luoghi sensibili, per scovare il Covid ovunque esso si nasconda e arginarne la diffusione».